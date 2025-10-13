Un grupo de delincuentes robaron en tan solo 15 minutos varios equipos de celulares de alta gama valorizados en 60 mil soles de una tienda, ubicada en el segundo piso de una galería a pocos metro del emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria.

Los ladrones llegaron por la mañana y tras forcejear la cerradura lograron ingresar al local. Luego, se dirigieron a las vitrinas donde estaban los modelos iPhone 11 y 16. Además, sustrajeron dinero de un cajón que, al parecer, sería la caja chica.

Todo fue registrado por las cámaras de seguridad. Uno de ellos tenía puesto una gorra para evitar ser reconocido, mientras el otro usaba lentes. Debido a la tranquilidad con la cometieron el delito, se presume que ya conocían el interior del predio.

América Noticias indicó que uno de ellos regresó al local para llevarse más celulares.

Tras perpetrar el hecho delictivo, los trabajadores llegaron al local para iniciar sus labores y notaron que la puerta estaba abierta. Al ingresar, encontraron que los celulares no estaban y que la caja registradora no dinero.

Los comerciantes y dueños del negocios exigieron mayor seguridad de la zona ya que el asalto ocurrió horas de la mañana y con una gran cantidad de personas transitando.

¿Qué hacer en caso de un delito?

Si eres testigo víctima de un delito, puede comunicarte de forma directa con la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú al 105 o también vía WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Es posible acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia formal.