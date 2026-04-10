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Resumen

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Una de las bandas que se dedicaba a extorsionar a más de 10 empresas de transporte público fue desarticulada la madrugada de este miércoles durante un operativo ejecutado por la Policía y el Ministerio Público en distintos puntos de Lima. Un día después se van conociendo detalles de su organización, su líder y el novedoso sistema de triangulación de dinero para evitar rastreo.

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