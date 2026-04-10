Las autoridades ejecutaron un operativo en viviendas y penales de Lima para desbaratar a los miembros de la organización criminal denominada ‘Las cuentas del miedo’. Una de las capturas más llamativas fue la de Víctor Eduardo Meza Escobar, sindicado como unos de los presuntos cabecillas.

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Meza Escobar fue detenido en el interior de un departamento de un edificio ubicado en la calle Las Dalias, en Miraflores. Según pudo conocer El Comercio a través de fuentes policiales, dicho sujeto presuntamente recibía en su cuenta el dinero proveniente de las extorsiones y luego la transfería a otras cuentas. Las autoridades han determinado que registraría un movimiento de más de un millón de soles.

Una fuente policial inmersa en la investigación reveló este jueves que Meza Escobar se trasladó hace unos meses a Miraflores para estar cerca de casas de apuestas y de casinos, las cuales utilizaba para recibir el dinero de las extorsiones.

Víctor Eduardo Meza Escobar es sindicado de ser cabecilla de la banda. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

No es la primera vez que Víctor Meza Escobar es vinculado a hechos delictivos. En enero del 2025, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo acusó de encabezar una banda de extorsionadores que operaba en San Juan de Lurigancho. Ante ello, Meza Escobar salió en diversos medios de comunicación a tratar de desmentir dicha información y alegó que era un empresario dueño de una promotora de eventos desde el 2022. Por ello, anunció en ese momento que iba a querellar a Santiváñez.

No obstante, reconoció que fue condenado en el 2004 por un caso de robo, pero que, según aseguró, ya se resocializó.

¿Cómo operaba la banda y qué esquema utilizaba para recibir el dinero de la extorsión?

La banda delincuencial, ante el rastreo que hace la Policía a las cuentas bancarias y números de Yape o Plin, diseñó un nuevo esquema. Este consistía en abrir membresías en casinos y casas de juego, las cuales están vinculadas a cuentas bancarias, y es ahí donde las víctimas debían depositar el dinero.

El Comercio conoció que la organización criminal operaba desde el 2023 y habría logrado recaudar más de 9 millones de soles, de acuerdo con los cálculos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las empresas de transporte que eran víctimas de extorsión son El Rápido, Los Milagros del Señor de Pachacamilla, Turismo San Juanito, Unidad de Villa, Mártir José Olaya, Rumi, Luis Banchero Rossi y Etupsa.

Una fuente policial indicó que ‘Las cuentas del miedo’ exigían a sus víctimas el pago de una “matrícula” de 10 mil soles y un pago quincenal de 8.500 soles. Además, la banda adoptaba distintos nombres de acuerdo a la zona donde operaba.

Por ello, la banda es acusada de los delitos de organización criminal y extorsión, y se busca determinar si es imputada de lavado de activos.

La Policía allanó 20 inmuebles de Lima para detener a los miembros de la banda 'Las cuentas del miedo'. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

¿Quiénes integraban la banda?

La Policía capturó a 18 miembros de la organización criminal durante el allanamiento a 20 viviendas en ocho distritos de Lima, como Ancón, Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Cercado de Lima, Villa El Salvador y el Rímac. Los intervenidos cumplirán 15 días de detención preliminar.

La banda estaba compuesta por cuatro clanes familiares que operaban en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, y contaba con una estructura que incluía gestores o administradores -quienes recibían el dinero directamente y algunos de ellos se encuentran en Brasil y España- y los recaudadores, quienes encargados de distribuir el dinero obtenido mediante múltiples transacciones bancarias.

Los miembros de la banda fueron intervenidos durante la madrugada del miércoles. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Entre los detenidos, además de Víctor Eduardo Meza Escobar, están Hilary Juliana Polo Gutiérrez, Miriam Rocío Yactayo Ramos, Jonathan Anthony Castro Torres, Tracy Kimberly Poco Gutiérrez, Stefany Yanina Alfaro Machuca, Maritza Lourdes Llanque Coropuna, Elizabeth Llanque Coropuna, Doris Pujaico Estrada, Luis Alberto Galicia Mori, Piero Anthony Pachas Pantoja, Erika Llatas Goicochea, Kelly Sinjuña Chuan, Bruno Alonso Salazar Hernández, Roberto Carlos Luza Huillca, Wilmer Joel Huansi Salas, José Alfonso Quea Zeballos.

Víctor Meza Escobar y Hilary Polo Gutiérrez son considerados los cabecillas de la banda delincuencial, mientras que Maritza Lourdes Llanque Coropuna es sindicada de ser la pareja del delincuente Jesús José Manuel Gastañadui Tapia, alias ‘Pitbull’, miembro de la banda ‘Los Trujillanos’.

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Precisamente, las investigaciones de la Policía han determinado que ‘Pitbull’ es primo de Junior Wilfredo Huamaní Tapia, sujeto que es sospechoso de disparar y matar a dos pasajeros y a un chofer de la línea conocida como ‘Los Rojitos’, en San Juan de Miraflores.

La Policía capturó a miembros de la banda 'Las cuentas del miedo'. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Además, otra captura que ha llamado la atención es la de Luis Alberto Galicia Mori, quien es chofer de una unidad de ‘Los Rojitos’. Él es sindicado de filtrar a la banda delincuencial la cantidad de choferes, así como los nombres de los que se negaban a pagar el cupo y el movimiento económico de la empresa de transporte.

La Policía también detuvo a un miembro del Ejército en la Escuela Militar de Chorrillos, pues formaría parte de la organización criminal. Las autoridades también allanaron dos celdas del Penal de Mujeres de Chorrillos, así como una celda del penal de Lurigancho.

La intervención, realizada en diversos distritos de Lima Metropolitana, permitió la detención de 18 integrantes de esta red delictiva, en cumplimiento de una orden judicial que autorizó 22 detenciones preliminares, 20 allanamientos con descerraje y el registro de tres celdas penitenciarias. La acción se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecoor).

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Ancón, Carabayllo, San Martín de Porres, Miraflores y Cercado de Lima, así como en dos celdas del penal de Chorrillos y una en el penal de Lurigancho, evidenciando el alto nivel de organización y alcance de esta estructura criminal.