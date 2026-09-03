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Resumen

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El secuestro de Jenss Lara sigue generando destapes.
El secuestro de Jenss Lara sigue generando destapes.
Por Carlos Gonzales

La investigación por el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo suma nuevos elementos que abren interrogantes sobre lo ocurrido aquella madrugada y sobre las primeras diligencias realizadas por la Policía. El testimonio de un joven que asegura haber trasladado en su vehículo a uno de los atacantes vestidos como policías, la muerte a balazos de un suboficial PNP pocas horas después del secuestro y las revelaciones del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sobre una falta de coordinación inicial entre la Policía y el Ministerio Público forman parte de los hechos que ahora rodean el caso.

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