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Resumen

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Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Por Carlos Gonzales

Las versiones que brindaron a las autoridades los menores que viajaron en el bus donde se habría perpetrado una presunta violación sexual a un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, han permitido reconstruir lo que ocurrió durante las 12 horas después del ultraje. El Comercio tuvo acceso a dicho documento y cuenta detalles del caso.

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