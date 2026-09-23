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Resumen

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Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Difusión)
Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Difusión)
Por Carlos Gonzales

Una vez que se conocieron las identidades de los tres adultos - dos profesores y un chofer- que viajaban en la unidad vehicular donde se perpetró la violación sexual a un escolar del Liceo Naval Almirante Guise surge la pregunta sobre cuál será el futuro legal de dichas personas y de qué delitos se les puede acusar.

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