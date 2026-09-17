El director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, cuestionó al colegio Liceo Naval por no denunciar la agresión sexual contra un estudiante de 16 años. El funcionario criticó que los padres de familia de la víctima hayan sido quienes presentaron la acusación policial un día después de los hechos pese a que la institución ya habría conocido del caso previamente.

Gonzales calificó la postura de la institución educativa como una “negligencia” ante las autoridades de la DRELM. La autoridad educativa espera y exige respuestas claras sobre la falta de reporte inmediato tras el retorno de la delegación deportiva.

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El representante del Ministerio de Educación precisó que el colegio ya conocía la agresión producida el 15 de setiembre. Sin embargo, los directivos no acudieron a la comisaría del distrito para iniciar las acciones legales correspondientes.

El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, espera explicaciones del Liceo Naval sobre su actuación tras conocer presunta agresión sexual. (Foto: GEC)

“Se ha pedido que sean específicos y contundentes porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya sabían y la denuncia la ha hecho el padre de familia y no lo ha hecho el colegio. Es algo que nos llamó mucho la atención. Por qué la negligencia de no hacer la denuncia ellos después de conocer el hecho”, comentó a la salida de la Comisaría de Familia.

El funcionario indicó que dos entrenadores acompañaban a los alumnos durante el traslado en un vehículo particular. Los adultos hasta el momento no han sido citados ni han acudido voluntariamente a declarar por este caso.

El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, espera explicaciones del Liceo Naval sobre su actuación tras conocer presunta agresión sexual. (Foto: GEC)

La DRELM coordinó con la dirección del plantel la separación temporal de los estudiantes investigados. Los menores involucrados recibirán clases virtuales mientras las autoridades determinen las responsabilidades individuales.

Gonzales enfatizó la prioridad de salvaguardar la integridad física y emocional del adolescente afectado. “Se ha acordado que no pueden volver a las aulas mientras no termine el proceso. Van a tener clases virtuales”, especificó.

Fiscalía investiga agresión sexual en el Liceo Naval

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar por la presunta violación sexual en San Borja. La entidad fiscal dispuso la toma de declaración del menor de 16 años mediante la prueba de cámara Gesell.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició investigación preliminar tras la denuncia de una presunta violación sexual, por parte de menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, en agravio de un estudiante de 16 años. Los hechos… pic.twitter.com/44GsmC6pwH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 17, 2026

El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández ordenó recabar los testimonios de los diez menores retenidos en la Comisaría de Familia. El Ministerio Público ejecuta diligencias urgentes con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)