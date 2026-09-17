El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, espera explicaciones del Liceo Naval sobre su actuación tras conocer presunta agresión sexual. (Foto: GEC)
El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, espera explicaciones del Liceo Naval sobre su actuación tras conocer presunta agresión sexual. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, cuestionó al colegio Liceo Naval por no denunciar la agresión sexual contra un estudiante de 16 años. El funcionario criticó que los padres de familia de la víctima hayan sido quienes presentaron la acusación policial un día después de los hechos pese a que la institución ya habría conocido del caso previamente.

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