Continúan las investigaciones en el caso Liceo Naval Almirante Guise. Ahora, Fiscalía ha identificado a los tres adultos que iban en el bus del colegio durante la presunta agresión sexual a un escolar a manos de seis de sus compañeros, ocurrida el pasado 15 de setiembre cuando todo el grupo regresaba de un campeonato de futsal.
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