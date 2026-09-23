Las Fiscalías Provinciales Penales de Lima Centro asumirán las investigaciones por el presunto delito de exposición al peligro de personas en agravio del menor. (Foto: América Noticias)
Las Fiscalías Provinciales Penales de Lima Centro asumirán las investigaciones por el presunto delito de exposición al peligro de personas en agravio del menor. (Foto: América Noticias)
Por Redacción EC

Continúan las investigaciones en el caso Liceo Naval Almirante Guise. Ahora, Fiscalía ha identificado a los tres adultos que iban en el bus del colegio durante la presunta agresión sexual a un escolar a manos de seis de sus compañeros, ocurrida el pasado 15 de setiembre cuando todo el grupo regresaba de un campeonato de futsal.

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