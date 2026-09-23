Continúan las investigaciones en el caso Liceo Naval Almirante Guise. Ahora, Fiscalía ha identificado a los tres adultos que iban en el bus del colegio durante la presunta agresión sexual a un escolar a manos de seis de sus compañeros, ocurrida el pasado 15 de setiembre cuando todo el grupo regresaba de un campeonato de futsal.

América Noticias señaló que se trata del conductor de la unidad, Juan Carlos Apaza Flores, el entrenador Rafael Ludeña Valdivia y el profesor Víctor Pablo Muñoz Guerra.

Según la disposición del Ministerio Público, el conductor y los dos docentes tenían la obligación legal de velar por la integridad física de los menores a bordo de la unidad.

De acuerdo con el informe preliminar, dicha responsabilidad habría sido omitida durante el traslado, motivo por el cual el fiscal a cargo dispuso remitir los actuados a la mesa de partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima Centro para el deslinde de responsabilidades.

Habla madre de la víctima

En una entrevista para del programa “Esta Noche” con Milagros Leiva, la madre de la víctima pidió justicia para su hijo y los responsables de este violento acto. Además, exhortó a las autoridades cambiar las leyes y así retornar la autoridad a los maestros.

“Pido al ministerio de Educación que modifique esa ley y permita a los profesores ser la autoridad en el colegio porque creo que eso es lo que se ha perdido”, señaló.

“Introducir en la currícula actual cursos de habilidades blandas, porque esto del bullying tiene que terminar, te marca para toda la vida (...) El único que tiene el derecho para seguir haciendo su vida normal es mi hijo. Mi hijo, mi tesoro, mi bebé que fue violentado”, dijo en televisión.