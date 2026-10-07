La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento de una denuncia por una presunta nueva agresión ocurrida en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. La denuncia fue presentada ante la comisaría de San Miguel por la madre de uno de los seis adolescentes vinculados al polémico caso Liceo Naval.

De acuerdo con la denuncia difundida este miércoles 7 de octubre, el supuesto agraviado permanece internado en Maranguita y el presunto responsable sería uno de los adolescentes vinculados a la investigación por la presunta agresión sexual denunciada en el Liceo Naval Almirante Guise.

🚨 #LoÚltimo | La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel por presunta agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La fiscal a cargo es Rita Ajalcriña Cabezudo. https://t.co/Epr4weqeQ9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 8, 2026

La información fue difundida por el periodista Jorge Solari, quien señaló que el nuevo hecho habría ocurrido en las duchas del centro juvenil, donde se encontraban los seis adolescentes. Tras conocerse la denuncia, las autoridades fueron informadas y se habría realizado una reunión de emergencia en Maranguita.

La denuncia se conoce mientras continúa la investigación por el caso ocurrido el 15 de septiembre de 2026, cuando estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise retornaban de una competencia deportiva. Inicialmente, diez escolares fueron retenidos por la Policía como parte de las primeras diligencias. Posteriormente, cuatro fueron liberados y seis permanecieron vinculados al proceso judicial.

Denuncian presunta agresión sexual contra uno de los adolescentes investigados por el caso Liceo Naval. (Foto: GEC)

El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para los seis adolescentes investigados, quienes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima mientras continúan las investigaciones.

La nueva denuncia deberá ser materia de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho y las eventuales responsabilidades. Además, corresponde a una presunta agresión y no constituye una determinación de responsabilidad. Asimismo, el internamiento preventivo dictado contra los seis adolescentes no equivale a una sentencia definitiva.