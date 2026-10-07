Fiscalía investiga nueva denuncia por presunta agresión sexual en Maranguita. (Foto: Andina)
Fiscalía investiga nueva denuncia por presunta agresión sexual en Maranguita. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento de una denuncia por una presunta nueva agresión ocurrida en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. La denuncia fue presentada ante la comisaría de San Miguel por la madre de uno de los seis adolescentes vinculados al polémico caso Liceo Naval.

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