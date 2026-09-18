Seis de los retenidos fueron trasladados antes que venza el plazo de 48 horas desde la Comisaría de Familia al Poder Judicial. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Seis de los retenidos fueron trasladados antes que venza el plazo de 48 horas desde la Comisaría de Familia al Poder Judicial. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Por Redacción EC

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo contra los alumnos de quinto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise acusados de una presunta agresión sexual. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández presentó la petición formal ante el órgano jurisdiccional para asegurar la presencia de los adolescentes durante las investigaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.