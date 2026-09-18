La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo contra los alumnos de quinto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise acusados de una presunta agresión sexual. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández presentó la petición formal ante el órgano jurisdiccional para asegurar la presencia de los adolescentes durante las investigaciones.

El representante del Ministerio Público sustentó el pedido de medida cautelar en diversos elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares de ley. Entre las evidencias figuran el resultado del examen médico legal aplicado a la víctima de 16 años y las actas de intervención de los efectivos policiales.

La denuncia policial surgió tras el presunto ataque que sufrió el estudiante de cuarto año el pasado 15 de setiembre dentro de una unidad de transporte escolar. El hecho violento ocurrió durante el traslado de retorno del equipo escolar de futsal hacia la sede del colegio en San Borja.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó 4 meses de internamiento preventivo contra menores de edad del quinto año de secundaria de un centro educativo, denunciados por presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años, ocurrida en el… pic.twitter.com/N34n24CL7k — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 18, 2026

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asignó un equipo multidisciplinario del programa Warmi Ñan para otorgar soporte psicológico y legal a la familia del menor agraviado. Por su parte, las autoridades de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispusieron clases remotas para los estudiantes involucrados.

La Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación preventiva de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del centro educativo. La institución armada ofreció su plena colaboración con los órganos de justicia para el rápido esclarecimiento de las responsabilidades sobre el caso.

Traslado de retenidos y diligencias judiciales en el caso del Liceo Naval

Seis de los diez adolescentes retenidos por este caso salieron de la Comisaría de Familia en el Cercado de Lima este 18 de setiembre. Un bus de la Policía Nacional trasladó a los menores custodiados hacia la sede judicial ubicada en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

Seis de los retenidos fueron trasladados antes que venza el plazo de 48 horas desde la Comisaría de Familia al Poder Judicial. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

El Poder Judicial informó que el Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima tomará las declaraciones de los implicados. La magistrada competente evaluará los descargos individuales de cada estudiante en una audiencia de carácter privado.

#LoÚltimo Tercer Juzgado de Familia de la @CSJdeLima tomará las declaraciones de los menores involucrados en los hechos sucedidos en el bus que trasladaba a los estudiantes del colegio Liceo Naval, luego que la fiscalía los pusiera a disposición del despacho. pic.twitter.com/xQtWznyR4g — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) September 18, 2026

El juzgado definirá la situación legal de los alumnos al término de la sesión especial programada para esta tarde. El fiscal mantendrá el requerimiento de internamiento preventivo ante la gravedad de la infracción a la ley penal imputada a los escolares.