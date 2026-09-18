Este viernes vence el plazo de 48 horas de retención de los diez estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise. El Ministerio Público deberá evaluar su situación y, si considera que existen razones para aplicar una medida restrictiva, podrá solicitar un internamiento preventivo ante el juez de familia.

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El plazo de retención culminará este viernes a las 5 p.m. A partir de ese momento, el Ministerio Público deberá establecer las acciones que correspondan y, en caso considere necesario solicitar una medida restrictiva, presentar su requerimiento ante el juez de familia.

Diez estudiantes del Liceo Naval cumplen hoy 48 horas de retención mientras Fiscalía evalúa su situación. (Foto: Andina)

La defensa de los adolescentes también podrá cuestionar los argumentos de la Fiscalía. Rodríguez explicó que los abogados pueden presentar elementos destinados a demostrar que sus patrocinados no representan un riesgo para la investigación y que no existe posibilidad de que repitan conductas similares.

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Según el abogado penalista Julio Rodríguez en diálogo con ATV, la Fiscalía puede plantear esta medida si considera que existe riesgo de que alguno de los menores se sustraiga de la acción de la justicia o perturbe las diligencias que forman parte de la investigación.

El abogado dijo que, de aprobarse el requerimiento, los adolescentes podrían permanecer bajo custodia durante el desarrollo de las investigaciones en un centro juvenil de tratamiento para menores infractores. También señaló que podría plantearse un traslado preventivo a Maranguita, siempre que el Ministerio Público sustente los riesgos y formule el pedido correspondiente ante el Poder Judicial.

“Sí, podrían ser enviados a Maranguita de manera preventiva” , indicó Rodríguez. El abogado precisó que la Fiscalía deberá acreditar las circunstancias que justifiquen la medida y que posteriormente será el juez quien se pronuncie sobre el requerimiento.

El especialista también señaló que se ha difundido información sobre presuntos episodios anteriores de violencia que involucrarían a algunos integrantes del grupo y mencionó la existencia de posibles denuncias formalizadas. Estos elementos, aclaró, tendrían que ser evaluados por el juez si la Fiscalía plantea un pedido de internamiento preventivo.

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Retención de los diez menores de edad del Liceo Naval

Inicialmente, la policía informó que eran ocho estudiantes los que habían sido intervenidos en el Liceo Naval Almirante Guise. Posteriormente, se amplió la cifra y se confirmó que finalmente son diez los adolescentes que permanecen bajo retención.

Algunos de los padres de familia permanecen junto a los menores, mientras abogados de todas las partes acudieron a la dependencia policial para participar en las actuaciones correspondientes. En tanto, la presunta víctima pasó por una entrevista en Cámara Gesell como parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos.