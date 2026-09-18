Vence plazo de retención de 10 estudiantes del Liceo Naval y Fiscalía evalúa posibles medidas. (Foto: Captura / América Noticias)
Vence plazo de retención de 10 estudiantes del Liceo Naval y Fiscalía evalúa posibles medidas. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Este viernes vence el plazo de 48 horas de retención de los diez estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise. El Ministerio Público deberá evaluar su situación y, si considera que existen razones para aplicar una medida restrictiva, podrá solicitar un internamiento preventivo ante el juez de familia.

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