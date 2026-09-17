El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que algunos alumnos acusados por la presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval registraron denuncias previas por acoso. El funcionario brindó las declaraciones luego de conocerse la gravedad del hecho denunciado por los padres de la víctima de 4to de secundaria de esta institución.

Chang sostuvo que en su sector se reportó que habían conocido sobre casos de hostigamiento vinculado a los implicados en el Liceo Naval. El titular de Educación precisó que no había confirmación que estos casos previos hayan sido contra la misma víctima.

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“Lo que hemos tomado conocimiento es que ya había una denuncia contra estos jóvenes de acoso. No tenemos todavía certeza que haya sido el mismo menor (la víctima)”, señaló este 17 de setiembre en RPP.

La autoridad educativa dijo que se debe determinar la responsabilidad de la dirección del colegio por la seguridad de la delegación escolar. El ministro Chang enfatizó que el plantel asumió la custodia de los menores desde que abordaron el vehículo.

“En este momento lo que sabemos es una denuncia de un estudiante que ha sido la víctima de este acoso de varios otros en una unidad móvil del colegio en el cual habían ido a un evento deportivo. Luego esto ya ha llegado a la fiscalía y han entrado en un proceso de investigación que espero que sea célere pero muy riguroso. Creo que no debemos permitir que este tipo de hechos pasen inadvertidos o por agua tibia”, aseveró.

El titular del sector solicitó al Poder Judicial una investigación rigurosa para determinar las responsabilidades legales. José Antonio Chang demandó la aplicación de sanciones drásticas ajustadas al código de menores.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió las diligencias urgentes para esclarecer la denuncia por agresión sexual. Los efectivos policiales mantienen la custodia de los adolescentes en la Comisaría de Familia en el Cercado de Lima, donde fueron trasladados luego luego de pasar diligencias fiscales tras su intervención en San Borja.

DRELM exige explicaciones al Liceo Naval en San Borja por omisión

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, cuestionó al Liceo Naval por omitir la denuncia inmediata. El funcionario calificó como negligencia que haya tenido que ser la familia la que presentó la denuncia policial un día después.

Gonzales indicó que el colegio conocía el hecho violento producido el 15 de setiembre durante el traslado deportivo. La autoridad de la DRELM exigió explicaciones sobre la conducta de los entrenadores a cargo.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)