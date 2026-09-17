Ministro de Educación, José Antonio Chang, dice que habría antecedentes contra denunciados por violación sexual del Liceo Naval. (Foto: PCM)
Ministro de Educación, José Antonio Chang, dice que habría antecedentes contra denunciados por violación sexual del Liceo Naval. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que algunos alumnos acusados por la presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval registraron denuncias previas por acoso. El funcionario brindó las declaraciones luego de conocerse la gravedad del hecho denunciado por los padres de la víctima de 4to de secundaria de esta institución.

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