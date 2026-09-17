El colegio Liceo Naval Almirante Guise emitió 16 de setiembre un comunicado oficial ante la denuncia por agresión sexual contra un estudiante de esta institución. En su pronunciamiento detalló que fue un acto de violencia física ocurrida durante el traslado de una delegación deportiva de Surco a San Borja.

Las autoridades del plantel informaron que brindaron las facilidades a las entidades competentes para esclarecer la verdad de los hechos. Asimismo, la dirección del Liceo Naval garantizó la aplicación de sanciones disciplinarias severas si las indagaciones comprueban la responsabilidad de los involucrados.

LEE TAMBIÉN: Diez alumnos del Liceo Naval permanecen retenidos en Comisaría de Familia tras denuncia de presunta agresión sexual

La administración remarcó que el bullying, la violencia y cualquier modalidad de maltrato carecen de espacio dentro de su comunidad. En esa línea, el colegio anunció cambios estructurales con el fin de fortalecer la disciplina interna y la seguridad de los alumnos.

El pronunciamiento de la institución solicitó a los padres de familia mantener la calma ante el desarrollo del caso. Además, los directivos exigieron evitar la difusión de versiones no confirmadas que vulneren la tranquilidad de las familias.

Detalles del caso en San Borja, los diez menores retenidos y las precisiones de la DRELM

La investigación reveló que la agresión ocurrió el 15 de setiembre en el interior de un bus que transportaba al equipo escolar de futsal del Liceo Naval Almirante Guise. Un grupo de diez alumnos de quinto de secundaria atacó al menor de cuarto año durante el trayecto de regreso.

Agentes de la Policía Nacional ingresaron al colegio para realizar la intervención de los diez estudiantes señalados. Las fuerzas del orden iniciaron el procedimiento oficial tras la denuncia que presentaron los parientes del agraviado en la Comisaría de San Borja.

Los diez menores intervenidos permanecen bajo custodia en la Comisaría de San Borja mientras el Ministerio Público determina las responsabilidades. Los efectivos trasladaron previamente a los adolescentes a las sedes de Identificación Biométrica y Medicina Legal para las diligencias correspondientes.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, confirmó que había al menos dos adultos entrenadores del equipo de futsal en el vehículo y un chofer del vehículo particular. El funcionario expresó preocupación por la noticia y exigió celeridad a las autoridades para determinar las responsabilidades sobre el traslado.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)