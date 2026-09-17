El Liceo Naval Almirante Guise se pronunció tras conocerse la denuncia contra diez menores de edad sobre supuesta agresión sexual. (Foto: Andina)
El Liceo Naval Almirante Guise se pronunció tras conocerse la denuncia contra diez menores de edad sobre supuesta agresión sexual. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El colegio Liceo Naval Almirante Guise emitió 16 de setiembre un comunicado oficial ante la denuncia por agresión sexual contra un estudiante de esta institución. En su pronunciamiento detalló que fue un acto de violencia física ocurrida durante el traslado de una delegación deportiva de Surco a San Borja.

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