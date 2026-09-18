Trasladan a seis adolescentes al Tercer Juzgado de Familia para evaluar internación preventiva. (Foto: Captura / Canal N)
Trasladan a seis adolescentes al Tercer Juzgado de Familia para evaluar internación preventiva. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Seis de los diez adolescentes retenidos por su presunta participación en un caso de violencia sexual ocurrido en un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados este viernes al Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial, donde se evaluará un eventual pedido de internación preventiva.

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