Seis de los diez adolescentes retenidos por su presunta participación en un caso de violencia sexual ocurrido en un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados este viernes al Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial, donde se evaluará un eventual pedido de internación preventiva.

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Los menores permanecían inicialmente en la Comisaría de Familia y fueron trasladados en un vehículo de la Policía Nacional del Perú hasta la sede judicial, ubicada en el centro de Lima, luego de que culminaran las principales diligencias realizadas por el Ministerio Público.

Seis adolescentes pasan a disposición judicial tras culminar principales diligencias. (Foto: Captura / Canal N)

Durante la investigación, los diez adolescentes fueron sometidos a diligencias destinadas a determinar el nivel de participación individual en los hechos. Entre las actuaciones se realizaron las declaraciones de los menores y la entrevista de la víctima mediante Cámara Gesell.

Con estos elementos, la Fiscalía deberá determinar qué medida corresponde a cada adolescente. Algunos podrían continuar el proceso en libertad, mientras que para otros el Ministerio Público podría solicitar al juez una medida de internación preventiva, si considera que se cumplen los requisitos establecidos por la legislación.

La decisión final estará a cargo del juez de Familia, quien deberá evaluar el requerimiento fiscal durante una audiencia.

El procedimiento se desarrolla bajo las reglas del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que establece un tratamiento diferenciado respecto del proceso penal de adultos.

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Seis de los diez adolescentes retenidos fueron trasladados al Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial, donde se evaluará si afrontan el proceso en libertad o con internamiento preventivo.



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En caso de que el juez disponga la internación preventiva, esta medida no se cumplirá en un establecimiento penitenciario para adultos, sino en un centro juvenil. Según la información proporcionada, puede tener un plazo máximo de 150 días mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

Los seis adolescentes trasladados al juzgado permanecerán a disposición de la autoridad judicial mientras se evalúa el pedido y se determina si corresponde aplicar esta medida.

Mientras tanto, otros cuatro adolescentes permanecían en la Comisaría de Familia a la espera de que concluya el periodo de retención. De acuerdo con la información recogida en el lugar, estos menores podrían ser liberados y continuar el proceso bajo otra condición, dependiendo de la evaluación individual de la Fiscalía.

Familiares de algunos de los adolescentes acudieron a la dependencia policial y fueron observados retirando prendas de vestir y otros artículos personales.

Investigación continúa

Los hechos son investigados como una presunta infracción a la ley penal debido a que los involucrados son menores de edad. La Fiscalía deberá individualizar la responsabilidad de cada adolescente y determinar las medidas que correspondan de acuerdo con los elementos recogidos durante las diligencias.

Corte de Lima informa sobre diligencias judiciales

La Corte Superior de Justicia de Lima informó, a través de su cuenta oficial en X, que el Tercer Juzgado de Familia recibirá las declaraciones de los menores involucrados en los hechos ocurridos en el bus que trasladaba a los estudiantes del Liceo Naval.

“Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima tomará las declaraciones de los menores involucrados en los hechos sucedidos en el bus que trasladaba a los estudiantes del colegio Liceo Naval, luego que la fiscalía los pusiera a disposición del despacho” , informó.

#LoÚltimo Tercer Juzgado de Familia de la @CSJdeLima tomará las declaraciones de los menores involucrados en los hechos sucedidos en el bus que trasladaba a los estudiantes del colegio Liceo Naval, luego que la fiscalía los pusiera a disposición del despacho. pic.twitter.com/xQtWznyR4g — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) September 18, 2026

De esta manera, los seis adolescentes trasladados quedaron a disposición del órgano jurisdiccional para las diligencias correspondientes y la evaluación de las medidas que solicite el Ministerio Público.