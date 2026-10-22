Los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise siguen siendo investigados por la agresión sexual. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise siguen siendo investigados por la agresión sexual. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
Por Redacción EC

El Equipo Técnico Interdisciplinario del centro juvenil Maranguita recomendó la incorporación de tres escolares del colegio Liceo Naval Almirante Guise al Programa de Agresores Sexuales. Esta recomendación surgió tras las evaluaciones psicológicas que practicaron a los adolescentes investigados por la agresión sexual en grupo contra un compañero.

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