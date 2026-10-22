El Equipo Técnico Interdisciplinario del centro juvenil Maranguita recomendó la incorporación de tres escolares del colegio Liceo Naval Almirante Guise al Programa de Agresores Sexuales. Esta recomendación surgió tras las evaluaciones psicológicas que practicaron a los adolescentes investigados por la agresión sexual en grupo contra un compañero.

Las evaluaciones interdisciplinarias abarcaron a los seis alumnos que cumplen internamiento preventivo por orden judicial en el reclusorio juvenil de Lima. Los informes oficiales revelaron que cuatro de los estudiantes presentan rasgos egocéntricos, escasa empatía, insensibilidad social y predisposición hacia conductas delictivas.

Los funcionarios del Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, identificaron que los adolescentes muestran una severa dificultad para comprender el dolor ajeno y asimilar el impacto de sus acciones. Los especialistas advirtieron además que los menores minimizan la gravedad del hecho cometido y procuran justificar su comportamiento ante los evaluadores.

Uno de los adolescentes aceptó de forma directa su participación en los hechos ocurridos dentro del transporte escolar donde se transportaban los alumnos del Liceo Naval. El estudiante calificó el ataque como un juego de grupo fuera de control y rechazó la existencia de un error en su conducta.

Otro de los involucrados evidenció confusión sobre temas sexuales junto a una marcada necesidad de recibir admiración de sus compañeros de aula. Este investigado negó el uso de la fuerza física y atribuyó la responsabilidad del contacto a la iniciativa de la propia víctima.

Un tercer escolar manifestó arrepentimiento por las risas que emitió durante las burlas dirigidas contra el compañero agredido en el vehículo. Sus declaraciones permitieron a los especialistas diferenciar los grados de responsabilidad física y conducta activa entre los integrantes del grupo.

El reporte del Área Técnica Interdisciplinaria de Maranguita sugirió un abordaje terapéutico prioritario para tratar las alteradas conductas de los tres escolares seleccionados. La propuesta médica exige terapias especializadas orientadas a lograr la rehabilitación social y prevenir nuevos episodios de violencia entre menores.