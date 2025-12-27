Explosión por granada daña hotel en la avenida Petit Thouars durante la madrugada. (Foto: @photo.gec)
Explosión por granada daña hotel en la avenida Petit Thouars durante la madrugada. (Foto: @photo.gec)
Redacción EC

Un ataque con explosivos alarmó a vecinos y transeúntes del distrito de durante la madrugada, luego de que una fuera lanzada contra el hotel Gold Inn, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars. El ocurrió poco antes de las tres de la mañana y provocó importantes daños en el frontis del establecimiento, según informó la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que aparentaba ser de servicio de delivery, se detuvieron frente al hotel y arrojaron el artefacto explosivo. La detonación destruyó puertas y techos de vidrio, afectó escaleras internas y generó esquirlas que impactaron contra las paredes de concreto del inmueble. En el interior del local había al menos dos personas, quienes lograron ponerse a buen recaudo y no resultaron heridas.

Policía investiga atentado con granada contra hotel en Lince ocurrido de madrugada. (Foto: @photo.gec)

Las cámaras municipales registraron la huida de los atacantes por la avenida Petit Thouars, en sentido de sur a norte. Un patrullero que realizaba labores tácticas intentó seguirlos, pero no logró alcanzarlos debido a la velocidad de la motocicleta. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos y personal especializado de la Dirincri acudieron al lugar para asegurar la zona y recoger evidencias.

Según la Policía, la principal hipótesis es que el atentado estaría vinculado a un operativo realizado horas antes contra dedicadas a la en Lince, en el que se detuvo a más de 30 personas en distintos puntos del distrito. No obstante, tampoco se ha descartado una posible extorsión, por lo que el caso fue derivado a la División contra Extorsiones mientras continúan las investigaciones y se refuerza el patrullaje en el sector.

Lanzan granada contra hotel en Lince y Policía investiga represalia tras operativo. (Foto: @photo.gec)
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

