Lince: cámara capta asalto a turistas frente a edificio |VIDEO

Tres delincuentes asaltaron a turistas de nacionalidad española la noche del último miércoles en el distrito de Lince.

Un video difundido por Canal N muestra a los españoles esperando un taxi que los traslade al aeropuerto internacional Jorge Chávez para que retornen a su país.

En ese momento aparece un auto de alta gama color blanco que se estaciona frente al edificio, del cual bajan tres sujetos encapuchados.

Estos amenazan con armas a los extranjeros y les arrebatan las cuatro maletas. De acuerdo a la Policía Nacional, el vehículo es robado. Los turistas - no identificados- evitaron brindar declaraciones mientras continúan las investigaciones.

El vigilante del edificio contó que el robo se perpetró en 35 segundos. “Estaban esperando y el taxi demoraba pero el auto ya estaba esperándolos al frente porque estaba estacionado. Cuando vieron que no había mayor tráfico, cruzaron [para robar]”, contó el agente de seguridad del edificio.

Agregó que en esa zona de Lince se reportan muchos casos de inseguridad ciudadana. “Inclusive en el parque 'cuadran' a las empleadas, a los muchachos que cruzan y a los que hacen deporte”, agregó.

Por su parte, la administradora del edificio informó que cuentan con un solo sereno, por lo que a veces su zona no es resguardada. “Esa noche no había nadie. Luego vino un sereno y la Policía”, indicó. Cuestionó que varios autos se estacionen frente al edificio y no haya ningún control.