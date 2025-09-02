La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar tras la muerte de Leonardo Zetro Purba, funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue asesinado en la puerta del edificio de su vivienda, en el distrito de Lince, la noche de ayer, lunes 1 de setiembre al promediar las 11 de la noche.

El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho), informó que se efectuó el levantamiento del cadavér en una clínica local y la inspección técnico criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Asimismo, dispuso que personal policial de la División de Homicidios recoja la declaración testimonial de la esposa del fallecido, así como otras diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Cancillería se pronuncia

En tanto, la Cancillería indicó que se comunicó con el embajador de Indonesia en el Perú para ofrecer todo el apoyo necesario en esta lamentable situación. De inmediato se apersonó, a la clínica donde fue trasladada la víctima.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando todo el apoyo y soporte requerían las autoridades indonesias en este asunto y asegura que este crimen será investigado a fondo y se prestará toda la asistencia y protección necesaria a su embajador en el país y al personal de su embajada.