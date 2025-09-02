Leonardo Zetro Purba, diplomático de la embajada de Indonesia fue asesinado de tres balazos cuando llegaba a su domicilio en la cuadra 3 del Jirón César Vallejo en el distrito de Lince. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar tras la muerte de Leonardo Zetro Purba, funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue en la puerta del edificio de su vivienda, en el distrito de , la noche de ayer, lunes 1 de setiembre al promediar las 11 de la noche.

El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho), informó que se efectuó el levantamiento del cadavér en una clínica local y la inspección técnico criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Carlos Salas Abusada

Asimismo, dispuso que personal policial de la División de Homicidios recoja la declaración testimonial de la esposa del fallecido, así como otras diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Cancillería se pronuncia

En tanto, la Cancillería indicó que se comunicó con el embajador de Indonesia en el Perú para ofrecer todo el apoyo necesario en esta lamentable situación. De inmediato se apersonó, a la clínica donde fue trasladada la víctima.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando todo el apoyo y soporte requerían las autoridades indonesias en este asunto y asegura que este crimen será investigado a fondo y se prestará toda la asistencia y protección necesaria a su embajador en el país y al personal de su embajada.

