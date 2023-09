La madre de una menor de 14 años denunció a un hombre de 44 años de haberle tomado una foto a la niña mientras se encontraba usando los servicios higiénicos de una pollería. Todo ocurrió cuando la niña y su familia cenaban en el establecimiento ubicado en la avenida Arequipa, en Lince.

“Salgo a buscar papel porque no había. Me demoré un poco. Ingreso y mi hija asustada me dice: mamá fíjate quién está al costado porque me han tomado foto, se han parado y me han tomado una foto, y me han movido la puerta”, dijo la señora a América Noticias.

“Empujo la puerta y estaba cerrada, vuelvo a empujar y sale este hombre diciendo que se había equivocado. Le pedí su celular y dijo que no tenía nada”, agregó la mujer.

Tras ello, la familia de la menor se unió a la madre y lograron retener al presunto agresor sexual. Luego lo trasladaron a la comisaría de Lince. La progenitora agregó que, al parecer, los efectivos policiales no creían la declaración de la niña.

“Está la declaración de una niña de 14 años que no va a mentir, encima llora asustada, impotente porque nadie la ayuda. Me dice cómo es posible que nadie le crea. Ella se siente como si la están poniendo como una mentirosa”, recalcó la madre de familia.

También indicó que el sujeto responde al nombre de Eduardo Garay Arango, quien fue capturado en el 2011 por una orden judicial por una falta contra las buenas costumbres. Además, en el 2018 fue denunciado por tres mujeres que lo acusaron de observarlas mientras se encontraban haciendo uso de los baños de una pollería en Independencia.