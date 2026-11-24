Un grupo de vecinos de la calle Francisco Lazo, en el distrito de Lince, denunció un presunto caso de maltrato animal contra cerca de 30 perros que permanecerían en condiciones insalubres dentro de una vivienda. Los residentes realizaron un plantón para exigir la intervención de las autoridades ante la situación en la que se encontrarían los animales.

Según relataron los vecinos a Buenos Días Perú, en el inmueble se perciben fuertes olores, presencia de moscas y cortinas con insectos. Asimismo, señalaron que han intentado comunicarse con los propietarios de la vivienda, pero no han obtenido respuesta cuando acudieron a tocar la puerta.

Una de las residentes manifestó su preocupación por las condiciones sanitarias del lugar y aseguró que varias familias de la zona estarían presentando problemas de salud debido a la proliferación de moscas.

Vecinos realizan plantón por presunto maltrato y abandono de 30 perros. (Foto: Captura/BDP)

Los residentes indicaron que comunicaron el caso a la comisaría del sector. Según el testimonio de una madre de familia, un efectivo policial les habría señalado que no existía protección para los animales en Lince. Posteriormente, fueron derivados a la Municipalidad de Lince, donde les informaron que personal de Sanidad acudiría a inspeccionar el inmueble, pero hasta el momento no se habría concretado la visita.

Otra vecina contó que alrededor de seis policías acudieron al lugar, pero les indicaron que debían esperar la intervención de la Fiscalía. Ante ello, solicitaron apoyo al serenazgo, cuyo personal se comunicó con el área de Fiscalización.

De acuerdo con su relato, los fiscalizadores lograron ingresar a la vivienda alrededor de las 3 a. m. Sin embargo, no pudieron acceder a todos los ambientes porque no había un efectivo policial presente y la propietaria no autorizaba el ingreso.

Finalmente, las vecinas señalaron que la dueña del inmueble, identificada como Gianina Rebaza Domínguez, habría mantenido una actitud violenta durante la intervención y obstaculizado las labores del personal de Fiscalización para realizar la constatación de las condiciones de la vivienda.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

La Policía Nacional cuenta con un departamento dedicado a salvaguardar la vida no solo de animales domésticos, sino también de animales silvestres en cautiverio.

Es importante mencionar que si deseas denunciar algún acto de abuso o violencia contra algún animal, ten en cuenta lo siguiente:

Graba el hecho disimuladamente, sin exponerte a ti mismo ante el maltratador

Identifica el lugar de los hechos y toma nota de la dirección exacta

De preferencia, procura poner especial atención en el rostro del maltratador, a través de fotos o videos.

Por tu propia seguridad, evita a toda costa intervenir y reaccionar, más aún si te encuentras sola o solo.

Antes de presentar tu denuncia con todas las pruebas recaudadas, realiza una copia de la misma y mantenla en tu poder.

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¿Dónde presentar mi denuncia de maltrato animal?

Lo primero que debes saber es que para formalizar tu denuncia deberás presentarla ante la comisaría y municipalidad del distrito en el que sucedió el maltrato.

Si lo deseas, puedes llamar a la línea gratuita 0800-00-205 del Ministerio Público, quienes realizan un seguimiento de todas las denuncias por maltrato animal.

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