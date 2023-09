La Policía logró capturar a Doris Venegas Ángeles, 32 años alias ‘La Diabla’ , al determinarse que era la encargaba de distribuir las tarjetas adulteradas de la Línea 1 del Metro de Lima a los ‘salderos’ o ‘tarjeteros’ que operan en las estaciones de la zona sur de la capital.

De acuerdo con “Punto Final”, de Latina, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) inició la investigación hace dos meses y siguió el rastro de Maribel Vásquez, una ‘saldera’ de la estación La Cultura. Los agentes PNP pudieron identificar, mediante sus conversaciones, a la persona que le entregaba las tarjetas con saldo ilimitado.

Se trataba de Doris Venegas Ángeles, quien fue detenida en su casa por las autoridades y en su poder se halló tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima, pese a que ella negaba estar implicada.

Además, en su celular se encontró chats con la suboficial PNP Wendy Díaz Lazo, de la División de Seguridad Ferroviaria, quien le alertaba de los operativos de la Policía en las estaciones. Incluso, en una oportunidad le advirtió sobre el plan que iba a implementar la empresa concesionaria para detectar tarjetas fraudulentas.

La Policía indicó que Doris Venegas Ángeles registra más de 40 denuncias por extorsión, receptación y microcomercialización de droga. También es acusada de mandar a golpear a los ‘salderos’ que se ubicaban en las estaciones y que resistían a pagar cupos.

Al ser consultada en la dependencia policial por las imputaciones y las evidencias, la mujer lo negó todo. “No soy culpable de nada. A mí no me han encontrado nada”, expresó.

En el informe se indicó que la banda criminal le ha robado al Estado más de 10 millones de soles utilizando un dispositivo que altera la base de datos del chip de las tarjetas, haciéndolas parecer que tuviera un saldo activo.

La Policía sospecha que la organización criminal tendría un cómplice que sería un especialista con acceso a las claves de seguridad que tiene el Metro de Lima para recargar sus tarjetas.