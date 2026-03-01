Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adrián Villar permanece bajo custodia mientras se define prisión preventiva. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Adrián Villar Chirinos continúa detenido en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, luego de que se cumpliera el plazo de 72 horas de detención preliminar dictado en su contra por la muerte de Lizeth Marzano. En las próximas horas, el Poder Judicial deberá definir su situación legal.

