Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abogado de Linares sostiene que notaría no negó validez de documento sobre vehículo. (Foto: Captura/Canal N)
Abogado de Linares sostiene que notaría no negó validez de documento sobre vehículo. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

El abogado Percy Sampén, defensa de la periodista Marisel Linares, aseguró este sábado que la notaría Carpio Vélez no ha calificado como falso el documento de donación del vehículo involucrado en el atropello que costó la vida a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.