El abogado Percy Sampén, defensa de la periodista Marisel Linares, aseguró este sábado que la notaría Carpio Vélez no ha calificado como falso el documento de donación del vehículo involucrado en el atropello que costó la vida a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.
El pronunciamiento surge luego de que Wilber Medina, abogado vinculado a Adrián Villar, difundiera en redes sociales un documento que supuestamente acredita la donación del automóvil por parte de Linares a Villar el 18 de septiembre. El archivo lleva un sello de recibido de la notaría.
Horas después, la notaría emitió un comunicado en el que señaló que no existe en su registro escritura pública ni acta de transferencia vehicular entre Linares y Villar, ya sea a título gratuito u oneroso. Asimismo, indicó que no constan comprobantes de pago a nombre de ambas personas ni consultas biométricas en Reniec vinculadas a ese trámite.
Ante ello, Sampén sostuvo que la notaría no ha desmentido la autenticidad del sello. “El documento tiene un sello notarial, un sello válido, que la notaría en ningún momento ha desmentido o ha dicho que ese documento es falso. Al contrario, simplemente ha dicho que se trata de un acto que no ha sido elevado a escritura pública, lo cual es correcto”, manifestó.
El letrado calificó la observación como una formalidad administrativa pendiente y negó contradicciones en la versión de su patrocinada. Añadió que Linares viene colaborando con las autoridades y brindando la información correspondiente.
Según declaraciones previas de la periodista, el vehículo de placa C4L-243 figura a su nombre. Adrián Villar conducía dicho automóvil cuando ocurrió el accidente fatal en la avenida Camino Real, en San Isidro.
