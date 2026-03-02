Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abogado de Marisel Linares pide que declaración fiscal se realice de forma virtual. (Foto: Captura/Canal N)
Abogado de Marisel Linares pide que declaración fiscal se realice de forma virtual. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

El abogado Elio Riera, defensor de la periodista Marisel Linares, informó que ha solicitado al Ministerio Público que la declaración de su patrocinada se realice de manera virtual, alegando motivos logísticos y de seguridad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.