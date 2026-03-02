Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El abogado Elio Riera, defensor de la periodista Marisel Linares, informó que ha solicitado al Ministerio Público que la declaración de su patrocinada se realice de manera virtual, alegando motivos logísticos y de seguridad.
El abogado Elio Riera, defensor de la periodista Marisel Linares, informó que ha solicitado al Ministerio Público que la declaración de su patrocinada se realice de manera virtual, alegando motivos logísticos y de seguridad.
LEE: Adrián Villar: Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice
Según explicó ante la prensa, el pedido se enmarca en el protocolo ya aplicado en otras diligencias del proceso, como la audiencia de prisión preventiva. “Desde un comienzo he solicitado que se permita, en este caso, el protocolo de manera virtual por un tema logístico, es normal. Incluso, la audiencia de prisión preventiva es virtual”, señaló.
Riera sostuvo además que existen amenazas contra la vida de Linares y que estas han sido comunicadas a la Fiscalía por el conducto regular, lo que —a su juicio— constituye un motivo razonable para que la diligencia se lleve a cabo de forma remota.
“Hay que dejar en claro que la señorita Marisel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. Declarará en función a los actos por los cuales está siendo convocada y, en efecto, existen amenazas contra su vida, lo cual genera un motivo suficiente y razonable para pedir que sea virtual”, afirmó.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) March 2, 2026
Elio Riera, abogado de Marisel Linares: Mi patrocinada no ha cometido ningún delito, ni encubierto a ninguna persona. Existen amenazas contra su vida
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/mldXcgUDrJ
El letrado indicó que también ha solicitado copia del expediente fiscal, al igual que las demás defensas, a fin de contar con todos los elementos necesarios para brindar una declaración adecuada. “Es importante tomar en cuenta todos los elementos para poder realizar una correcta declaración”, añadió.
Asimismo, aseguró que todas las pruebas han sido presentadas formalmente y reiteró que su patrocinada colaborará con la investigación. “Quiere declarar y va a declarar toda la verdad con respecto a los hechos por los cuales está siendo investigada”, sostuvo.
MÁS: Difunden chats entre Adrián Villar, sus padres y su pareja tras el atropello y muerte de Lizeth Marzano
En otro momento, Riera señaló que, si bien —según indicó— Linares no es propietaria del vehículo involucrado, ello estaría establecido en un contrato suscrito por las partes. No obstante, precisó que la periodista ha decidido acceder a la reparación civil ordenada por el juez encargado del caso.
“Ha decidido, en comunión de esfuerzos y también en conjunto con la defensa, acceder en este caso a la reparación civil, a la responsabilidad civil en la medida que se ha ordenado por el juez”, manifestó, al señalar que esta decisión busca coadyuvar y aminorar el dolor de la familia afectada.
VIDEO RECOMENDADO
- César Nakazaki tras asumir defensa de Adrián Villar: “Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde”
- Chorrillos: anciana de 89 años muere asfixiada tras incendio en su vivienda
- Cosplayers de anime corrieron en el Hipódromo de Monterrico y reunieron a cientos de otakus: el primer evento de este tipo en Latinoamérica
- Suspenden hasta el martes 3 audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar
- Francesca Montenegro: Adrián Villar me dijo que se quedó dormido, tuvo un accidente y huyó
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.