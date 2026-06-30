Balean local deportivo Fritz Sport en la avenida Alfredo Mendiola en Los olivos. Fotos: César.grados@photo.gec
Balean local deportivo Fritz Sport en la avenida Alfredo Mendiola en Los olivos. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

El empresario Fritz Durand más conocido en las redes sociales como ‘Tío Fritz’ sufrió un nuevo atentado delincuencial en menos de una semana. Uno de sus locales, ubicado en la cuadra 35 de la avenida Alfredo Mendiola en el distrito de Los Olivos, fue baleado la noche de ayer, lunes 29 de junio.

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