El empresario Fritz Durand más conocido en las redes sociales como ‘Tío Fritz’ sufrió un nuevo atentado delincuencial en menos de una semana. Uno de sus locales, ubicado en la cuadra 35 de la avenida Alfredo Mendiola en el distrito de Los Olivos, fue baleado la noche de ayer, lunes 29 de junio.

Cámaras de seguridad del local grabaron el momento cuando dos sujetos desconocidos, uno de ellos con una gorra para evitar ser reconocido, llegaron al frontis y sin decir palabra alguna, abrieron fuego provocando pánico y terror para luego huir con rumbo desconocido.

Un trabajador del local identificado como Micky Randy Pulido Rupay, de 42 años, resultó herido a la altura del abdomen, por lo que permanece internado en observación en una clínica local.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística, quienes cercaron la zona para recoger los casquillos de bala e iniciar con las investigaciones de rigor.

Los vecinos se mostraron preocupados tras este tiroteo, por lo que exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo, teniendo en cuenta el estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima y Callao.

Disparon contra su seguridad en Cercado

El pasado 27 de junio, en la avenida Miguel Grau en el Cercado de Lima, el agente de seguridad privada, identificado como Andrés Meza Echajalla, fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en la puerta del negocio del ‘Tío Fritz’.

Los facinerosos aprovecharon que la víctima estaba revisando su celular en la entrada del negocio de artículos y ropa deportiva, cuando efectuaron múltiples disparos. El herido fue evacuado de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde los médicos lograron estabilizarlo.