Lo que no se dijo de la reunión entre el presidente José Jerí y el FBI: ¿Qué aportará al plan de seguridad ciudadana?

La reunión se desarrolló por pedido del presidente José Jerí a fin de escuchar aportes y sugerencias para la elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana. En su participación, el mandatario detalló la crítica situación en la que se encuentra el país para enfrentar la delincuencia.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Ha habido un mal funcionamiento estatal, con elementos que nos han traído a esta situación crítica como el control deficiente de las fronteras, bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente. Esto es lo que queremos cambiar a partir de las reuniones que sostendremos”, expresó Jerí durante la reunión desarrollada en Palacio de Gobierno.

“Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad”, manifestó.

El presidente José Jerí participó en la reunión con la delegación del FBI y la DEA. (Foto: Presidencia de la República/X)

Jerí ya había anunciado, a inicios de noviembre, la elaboración de un nuevo plan de seguridad ciudadana y que se tomaría como base el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del periodo 2013-2018, así como el plan Bratton. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó, el último miércoles, al mandatario un informe destinado a fortalecer dicho plan. El nuevo documento será dado a conocer en enero del 2026.

El plan Bratton fue un estudio que se entregó a la Municipalidad de Lima en el 2002 durante la gestión del entonces alcalde Alberto Andrade, pero su sucesor, Luis Castañeda Lossio, no lo implementó.

¿Quiénes son los miembros de la delegación del FBI de Estados Unidos?

La delegación interagencial estadounidense está integrada por seis funcionarios y encabezada por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI. Sus integrantes cuentan con una amplia experiencia técnica y en la aplicación de la ley, y pertenecen, además del FBI, a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y programas de policía estatales estadounidenses.

José Pérez es un agente del FBI desde el 2023 y ha ocupado diversos cargos en dicha entidad.Fue jefe de la División de Investigación Criminal de la Sección de Delitos Violentos y anteriormente se desempeñó como subagente especial a cargo de la Oficina de Campo de Dallas y de la Subdivisión de Agencias Residentes.

En la reunión con la delegación del FBI participaron miembros del Gabinete Ministerial.

La visita de dicho grupo está respaldada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La delegación permanecerá una semana en el país y tendrá reuniones consultivas con autoridades del Poder Ejecutivo y de los ministerios del Interior y de Defensa.

MIRA AQUÍ: El crimen que sacudió Miraflores: las hipótesis del crimen y la planificación al detalle del ataque

¿Se aplicará un plan extranjero para enfrentar la delincuencia en el Perú? La Cancillería responde

La llegada de la delegación del FBI al Perú causó sorpresa en algunos sectores. Por ello, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aclaró cuál será el papel del FBI en la elaboración del plan de seguridad ciudadana peruano.

En una reunión con la prensa extranjera, el canciller explicó que la delegación estadounidense se reunirá con diversos funcionarios estatales y brindará un diagnóstico de la situación de la delincuencia en el país y recomendaciones para enfrentarla, pero aclaró que no se aplicará un plan extranjero.

Canciller Hugo de Zela. (Foto: Cancillería)

“Lo que se les ha pedido a ellos específicamente son dos cosas: una, que hagan un diagnóstico de la situación, es decir, que nos ayuden a tener una mirada diferente desde otro ángulo de cuál es la situación del Perú con respecto a la delincuencia. Y segundo, que hagan algunas recomendaciones de cómo se podría enfrentar este problema”, indicó De Zela.

“Ambas cosas van a ser utilizadas por las autoridades peruanas correspondientes, fundamentalmente por el Ministerio del Interior y por la Policía para formular un plan peruano de lucha contra la delincuencia. Quiero ser claro en esto: no estamos pretendiendo buscar un plan extranjero de qué se debe hacer en el Perú, lo que estamos haciendo es recibir insumos para la elaboración del plan peruano de lucha contra la delincuencia”, agregó.

Formación y capacitación de policías peruanos por el FBI ha sido importante, afirma criminólogo

El criminólogo Nicolás Zevallos resaltó que las agencias de Estados Unidos, como el FBI y la DEA, pueden apoyar al Perú en aspectos de tecnología, así como de formación, capacitación y pasantía de los agentes policiales para afrontar determinados casos de criminalidad.

En ese contexto, recordó que el FBI colaboró, años atrás, con la PNP en la desarticulación de una banda peruana dedicada a la falsificación de dólares y que dicha agencia se ha caracterizado por su “capacidad de lucha contra el crimen organizado”.

En el caso de la DEA, Zevallos señaló que el trabajo junto a la Policía peruana ha tenido buen impacto en la lucha contra el narcotráfico, ya que la constante capacitación de los agentes peruanos ha permitido la captura de cabecillas de bandas criminales y la incautación de cargamentos de droga.

El criminólogo Nicolás Zevallos. (Foto: Renzo Salazar / El Comercio)

Remarcó que este interés de Estados Unidos por apoyar al Perú a combatir la delincuencia debe responder a que ciertos delitos les genera preocupación. Otro punto que destacó que esto ocurre en un contexto de lo que pretende efectuar EE.UU. en América Latina en materia de seguridad durante la gestión de Donald Trump.

No obstante, el especialista enfatizó que todo plan que se diseñe para enfrentar la delincuencia en el Perú, como parte de la recomendación que formule dicha agencia internacional, debe ir acompañado de recursos, logística y tecnología para la Policía peruana.

“Si eso no viene acompañado de un proceso de cierre de brechas y capacidades de servicios policiales y fiscales en Perú, ese plan puede ser maravilloso, pero sin una capacidad de acción concreta”, refirió.

“Es indispensable que cualquier plan, así lo haga el FBI, la DEA o cualquier agencia que tenga la capacidad de proponer ideas, requiere que la contraparte peruana asuma el compromiso de ponerlo en marcha y destinar recursos para que eso funcione”, agregó.

El FBI puede aportar tecnología y equipamiento a la Policía, según exjefe de la Dirincri

Al igual que el criminólogo Nicolás Zevallos, el general PNP (r) Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirincri, remarcó que el FBI puede aportar mucho en tecnología y en capacitación a los policías peruanos. Recordó que en el 2006 una delegación de agentes federales llegó al Perú para apoyar en la investigación del secuestro de un grupo de ciudadanos americanos en Lima.

En el aspecto de tecnología, Sotil detalló que las autoridades estadounidenses cuentan, entre otras cosas, con un equipamiento que permite la ubicación inmediata de un celular implicado en un acto delictivo, lo que podría servir de mucho a la PNP.

“Ellos tenían equipamiento que podía detectar en forma inmediata la geolocalización inmediata de un teléfono. En eso sí hay una gran ventaja. Si hubiese apoyo de tecnología seguro que sí es importante”, expresó.

Recordó que el FBI ha brindado cursos a diversos grupos de policías en técnicas de negociación en casos de secuestro, técnicas de interrogatorio, así como manejo de informantes y confidentes.

Gral. PNP (r) Juan Carlos Sotil. Foto archivo GEC

No obstante, Sotil indicó que el Perú cuenta con varios especialistas que pueden desarrollar un diagnóstico situacional de la delincuencia en el país. Además, remarcó que un plan de seguridad ciudadana debe responder a la realidad de un país, y advirtió que el grado de criminalidad que afronta el Perú no es comparable con lo que afronta Estados Unidos.

“El FBI contempla otro tipo de realidad, ellos vienen de un país donde la realidad es distinta, donde lo que prima (en las investigaciones policiales) es la tecnología y luego viene el factor humano”, aseveró.

El FBI ayudaría en la lucha contra la corrupción en la PNP y el sistema de justicia, afirmó exjefe de la DNI

Danilo Guevara, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), recordó que el FBI apoyó al Perú en distintas etapas, como en la época del terrorismo. Por ello, consideró que, el aporte tecnológico de la agencia federal de Estados Unidos puede ayudar en la prevención del delito y en la investigación.

“Las policías de todo el mundo tienen que decidir entre ser intensiva en personal o ser intensiva en tecnología. Creo que debemos adoptar esta segunda tendencia, es decir, ser más intensivos en tecnología”, manifestó a El Comercio.

El general PNP (r) Danilo Guevara.

“Podrían ayudar en innovar los procedimientos de investigación y lucha contra el crimen con metodologías más modernas. También puede ayudar en materia de lucha contra la corrupción dentro de la Policía y el sistema de justicia”, agregó.

No obstante, Guevara Zegarra advirtió que no se puede copiar modelos extranjeros, ya que la realidad de la delincuencia peruana es distinta y tiene particularidades.

“No puede haber un calco y copia de lo que la Policía de otros lugares, ya que la criminalidad se produce en una sociedad dada, en este caso la peruana, que tiene sus propias características y comportamiento. Además, que las realidades geográficas son diferentes y tenemos instituciones que están muy lejos de la modernidad que tienen las instituciones del primer mundo”, puntualizó.