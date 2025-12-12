Una delegación del FBI participó en una reunión con el presidente José Jerí para apoyar en la elaboración del plan nacional de seguridad ciudadana. (Foto: Presidencia de la República)
Lo que no se dijo de la reunión entre el presidente José Jerí y el FBI: ¿Qué aportará al plan de seguridad ciudadana?
El miércoles último se realizó una reunión entre las autoridades peruanas y una delegación del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y de otras agencias de Estados Unidos como parte de la iniciativa del Gobierno para elaborar un nuevo plan de seguridad ciudadana. La llegada de dicho grupo de expertos se da en un contexto en que los casos de extorsión, sicariato y robos se han incrementado de manera exponencial en el país.

