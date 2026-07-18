La condena de Clímaco Basombrío fue de 20 años de cárcel. Foto: capturas/ Día D
La condena de Clímaco Basombrío fue de 20 años de cárcel. Foto: capturas/ Día D
Por Redacción EC

Clímaco Basombrío Pendavis, conocido como el “Loco del martillo”, fue captado en libertad 25 años después del crimen que conmocionó al país en 2001 en Surco. Su aparición fue registrada por un programa dominical y reavivó el reclamo de la sobreviviente del ataque, quien asegura que hasta la fecha no ha recibido la reparación civil ordenada por la justicia.

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