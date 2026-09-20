La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó un amplio movimiento entre sus altos mandos. Un total de 23 tenientes generales y generales fueron reasignados a nuevos cargos, según la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano.
La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó un amplio movimiento entre sus altos mandos. Un total de 23 tenientes generales y generales fueron reasignados a nuevos cargos, según la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano.
Uno de los cambios que más destaca es el del general Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y pasa a la Dirección de Asuntos Internacionales (Dirasint). La disposición no supone su pase al retiro, sino una reasignación dentro de la institución.
En su reemplazo asumirá el general Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, hasta ahora jefe de la Región Policial La Libertad. Este movimiento genera, a su vez, otro cambio: la jefatura policial de La Libertad será asumida por Eric Waldir Ángeles Puente, quien deja la Dirincib.
El reordenamiento no se limita a estas dependencias. También alcanza las regiones policiales de Áncash, Lima Centro y Callao, además de áreas como Antidrogas, Lavado de Activos, Seguridad del Estado, Operaciones Especiales, Turismo, Administración, Bienestar, Salud e Inspectoría.
Los 23 cambios dispuestos en la PNP
|Oficial
|Cargo de procedencia
|Nuevo cargo
|Tnte. Gral.
Luis Jesús Flores Solís
|Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) – Dirección
|Inspectoría General PNP – Dirección
|Tnte. Gral.
Manuel Lozada Morales
|COMOPPOL – Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) – Dirección
|Comandancia General – COMOPPOL – Dirección
|Gral.
Miguel Ángel Mesta Rebaza
|COMOPPOL – Dirección de Asuntos Internacionales (DIRASINT) – Dirección
|COMOPPOL – Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) – Región Policial Áncash – Jefatura
|Gral.
Ricardo Sabino Espinoza Cuestas
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial La Libertad – Jefatura
|COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCRI – Dirección
|Gral.
Eric Waldir Ángeles Puente
|COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCIB – Dirección
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial La Libertad – Jefatura
|Gral.
Eduan Díaz Díaz
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Áncash – Jefatura
|Secretaría Ejecutiva – Dirección de Administración – Dirección
|Gral.
José Zavala Chumbiauca
|Comandancia General – Dirección de Prevención y Seguridad Laboral – Dirección
|COMOPPOL – DIRNIC – Dirección
|Gral.
Antero Rosendo Mejía Escajadillo
|Secretaría Ejecutiva – Dirección de Bienestar y Apoyo Policial – Dirección
|Estado Mayor General – Dirección de Asesoramiento Operativo – Dirección
|Gral.
José Luis Castillo Vargas
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Lima Centro – Jefatura
|Estado Mayor General – Dirección de Desarrollo Humano – Dirección
|Gral.
Javier Helder Vela Arangoita
|Secretaría Ejecutiva – Dirección de Administración – Dirección
|Comandancia General – Dirección de Prevención y Seguridad Laboral – Dirección
|Gral.
Manuel Gustavo Vidarte Perrigo
|COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Turismo – Dirección
|COMOPPOL – DIRNIC – Dirección Antidrogas – Dirección
|Gral.
Javier Edward Infante Revilla
|COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Seguridad del Estado – Dirección
|COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Operaciones Especiales – Dirección
|Gral.
Julio César Becerra Cámara
|Inspectoría General – Dirección de Investigaciones – Dirección
|COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCIB – Dirección
|Gral.
Olger Benavides Ponce de León
|Inspectoría General – Dirección de Inspecciones – Dirección
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Callao – Jefatura
|Gral.
Marco Antonio Conde Cuellar
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Callao – Jefatura
|Inspectoría General – Dirección de Inspecciones – Dirección
|Gral.
Leiby Antonio Huamán Daza
|COMOPPOL – DIRNIC – Dirección Antidrogas – Dirección
|COMOPPOL – DIRNIC – Dirección de Investigación de Lavado de Activos – Dirección
|Gral.
Antonio Marcelino Loreño Beltrán
|Estado Mayor General – Dirección de Desarrollo Humano – Dirección
|COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Seguridad del Estado – Dirección
|Gral.
Gustavo Adolfo Pareja García
|Comandancia General – Comisión Consultiva
|COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Turismo – Dirección
|Gral.
Orlando Alejandro Sánchez Ramírez
|COMOPPOL – DIRNIC – Dirección de Investigación de Lavado de Activos – Dirección
|Secretaría Ejecutiva – Dirección de Bienestar y Apoyo Policial – Dirección
|Gral.
Víctor Alfredo Revoredo Farfán
|COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCRI – Dirección
|COMOPPOL – Dirección de Asuntos Internacionales – Dirección
|Gral.
Franco Raúl Moreno Panta
|Estado Mayor General – Dirección de Asesoramiento Operativo – Dirección
|Inspectoría General – Dirección de Investigaciones – Dirección
|Gral.
Víctor Hugo Meza Farfán
|COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Operaciones Especiales – Dirección
|COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Lima Centro – Jefatura
|Gral.
Edwin Néstor Molina Zambrano
|Enlace CC.FF.AA.
|Secretaría Ejecutiva – Dirección de Gestión Documental – Dirección
El cuadro oficial de la resolución detalla estos movimientos indicando para cada oficial la unidad de origen y la unidad de destino.
Cambian jefaturas en cuatro regiones policiales
Entre los movimientos territoriales, Mesta Rebaza asumirá la Región Policial Áncash en reemplazo de Díaz Díaz, mientras Ángeles Puente llegará a La Libertad tras la salida de Espinoza hacia la Dirincri.
En Lima, Víctor Hugo Meza Farfán deja Operaciones Especiales para asumir la Región Policial Lima Centro, en reemplazo de José Luis Castillo Vargas. En el Callao, Olger Benavides Ponce de León asumirá la jefatura que deja Marco Antonio Conde Cuellar, quien pasará a la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General.
¿Por qué se realizaron los cambios?
La resolución precisa que la propuesta de reasignación fue presentada por la Comandancia General de la Policía Nacional y establece como causal la “necesidad del servicio”. La legislación policial permite efectuar estas reasignaciones en cualquier momento con el objetivo de ubicar al personal en cargos acordes con las necesidades institucionales.
La norma dispone finalmente que la Secretaría Ejecutiva de la PNP adopte las acciones necesarias para implementar los movimientos.
Así sí queda completa la promesa del titular: los 23 aparecen identificados, con de dónde salen y adónde van, mientras que el texto desarrolla únicamente los movimientos con mayor impacto operativo.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.