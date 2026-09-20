La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó un amplio movimiento entre sus altos mandos. Un total de 23 tenientes generales y generales fueron reasignados a nuevos cargos, según la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Uno de los cambios que más destaca es el del general Víctor Alfredo Revoredo Farfán, quien deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y pasa a la Dirección de Asuntos Internacionales (Dirasint). La disposición no supone su pase al retiro, sino una reasignación dentro de la institución.

En su reemplazo asumirá el general Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, hasta ahora jefe de la Región Policial La Libertad. Este movimiento genera, a su vez, otro cambio: la jefatura policial de La Libertad será asumida por Eric Waldir Ángeles Puente, quien deja la Dirincib.

El reordenamiento no se limita a estas dependencias. También alcanza las regiones policiales de Áncash, Lima Centro y Callao, además de áreas como Antidrogas, Lavado de Activos, Seguridad del Estado, Operaciones Especiales, Turismo, Administración, Bienestar, Salud e Inspectoría.

Los 23 cambios dispuestos en la PNP

Oficial Cargo de procedencia Nuevo cargo Tnte. Gral.

Luis Jesús Flores Solís Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL) – Dirección Inspectoría General PNP – Dirección Tnte. Gral.

Manuel Lozada Morales COMOPPOL – Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) – Dirección Comandancia General – COMOPPOL – Dirección Gral.

Miguel Ángel Mesta Rebaza COMOPPOL – Dirección de Asuntos Internacionales (DIRASINT) – Dirección COMOPPOL – Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) – Región Policial Áncash – Jefatura Gral.

Ricardo Sabino Espinoza Cuestas COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial La Libertad – Jefatura COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCRI – Dirección Gral.

Eric Waldir Ángeles Puente COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCIB – Dirección COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial La Libertad – Jefatura Gral.

Eduan Díaz Díaz COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Áncash – Jefatura Secretaría Ejecutiva – Dirección de Administración – Dirección Gral.

José Zavala Chumbiauca Comandancia General – Dirección de Prevención y Seguridad Laboral – Dirección COMOPPOL – DIRNIC – Dirección Gral.

Antero Rosendo Mejía Escajadillo Secretaría Ejecutiva – Dirección de Bienestar y Apoyo Policial – Dirección Estado Mayor General – Dirección de Asesoramiento Operativo – Dirección Gral.

José Luis Castillo Vargas COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Lima Centro – Jefatura Estado Mayor General – Dirección de Desarrollo Humano – Dirección Gral.

Javier Helder Vela Arangoita Secretaría Ejecutiva – Dirección de Administración – Dirección Comandancia General – Dirección de Prevención y Seguridad Laboral – Dirección Gral.

Manuel Gustavo Vidarte Perrigo COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Turismo – Dirección COMOPPOL – DIRNIC – Dirección Antidrogas – Dirección Gral.

Javier Edward Infante Revilla COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Seguridad del Estado – Dirección COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Operaciones Especiales – Dirección Gral.

Julio César Becerra Cámara Inspectoría General – Dirección de Investigaciones – Dirección COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCIB – Dirección Gral.

Olger Benavides Ponce de León Inspectoría General – Dirección de Inspecciones – Dirección COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Callao – Jefatura Gral.

Marco Antonio Conde Cuellar COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Callao – Jefatura Inspectoría General – Dirección de Inspecciones – Dirección Gral.

Leiby Antonio Huamán Daza COMOPPOL – DIRNIC – Dirección Antidrogas – Dirección COMOPPOL – DIRNIC – Dirección de Investigación de Lavado de Activos – Dirección Gral.

Antonio Marcelino Loreño Beltrán Estado Mayor General – Dirección de Desarrollo Humano – Dirección COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Seguridad del Estado – Dirección Gral.

Gustavo Adolfo Pareja García Comandancia General – Comisión Consultiva COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Turismo – Dirección Gral.

Orlando Alejandro Sánchez Ramírez COMOPPOL – DIRNIC – Dirección de Investigación de Lavado de Activos – Dirección Secretaría Ejecutiva – Dirección de Bienestar y Apoyo Policial – Dirección Gral.

Víctor Alfredo Revoredo Farfán COMOPPOL – DIRNIC – DIRINCRI – Dirección COMOPPOL – Dirección de Asuntos Internacionales – Dirección Gral.

Franco Raúl Moreno Panta Estado Mayor General – Dirección de Asesoramiento Operativo – Dirección Inspectoría General – Dirección de Investigaciones – Dirección Gral.

Víctor Hugo Meza Farfán COMOPPOL – DIRNOS – Dirección de Operaciones Especiales – Dirección COMOPPOL – DIRNOS – Región Policial Lima Centro – Jefatura Gral.

Edwin Néstor Molina Zambrano Enlace CC.FF.AA. Secretaría Ejecutiva – Dirección de Gestión Documental – Dirección

El cuadro oficial de la resolución detalla estos movimientos indicando para cada oficial la unidad de origen y la unidad de destino.

Cambian jefaturas en cuatro regiones policiales

Entre los movimientos territoriales, Mesta Rebaza asumirá la Región Policial Áncash en reemplazo de Díaz Díaz, mientras Ángeles Puente llegará a La Libertad tras la salida de Espinoza hacia la Dirincri.

En Lima, Víctor Hugo Meza Farfán deja Operaciones Especiales para asumir la Región Policial Lima Centro, en reemplazo de José Luis Castillo Vargas. En el Callao, Olger Benavides Ponce de León asumirá la jefatura que deja Marco Antonio Conde Cuellar, quien pasará a la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General.

¿Por qué se realizaron los cambios?

La resolución precisa que la propuesta de reasignación fue presentada por la Comandancia General de la Policía Nacional y establece como causal la “necesidad del servicio”. La legislación policial permite efectuar estas reasignaciones en cualquier momento con el objetivo de ubicar al personal en cargos acordes con las necesidades institucionales.

La norma dispone finalmente que la Secretaría Ejecutiva de la PNP adopte las acciones necesarias para implementar los movimientos.

Así sí queda completa la promesa del titular: los 23 aparecen identificados, con de dónde salen y adónde van, mientras que el texto desarrolla únicamente los movimientos con mayor impacto operativo.