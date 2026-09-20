Policías podrá trabajar en sus días de franco. (Foto: Archivo El Comercio)
Policías podrá trabajar en sus días de franco. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) oficializó un amplio movimiento entre sus altos mandos. Un total de 23 tenientes generales y generales fueron reasignados a nuevos cargos, según la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

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