Los criminales peruanos más feroces contra las cuerdas: ‘El Monstruo’ extraditado de Paraguay y ‘Jhonsson Pulpo’ debilitado por la captura de su pareja

Un grupo de la Policía, entre los que se encuentran agentes de la Dirincri, de Interpol y de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP, y del Ministerio Público, al mando del fiscal Elmer Chirre Castillo, viajaron a Paraguay para concretar la entrega.

Fuentes policiales indicaron a El Comercio que el delincuente sería trasladado en un vehículo, en primeras horas del miércoles, hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque. Será traído al Perú en un avión de la Dirección de la Aviación Policial.

Se tiene previsto que el avión llegue en horas de la tarde a las instalaciones de la Dirección de la Aviación Policial. ‘El Monstruo’ será llevado luego al Poder Judicial para ser sometido a un control de identidad y que le corresponderá al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinar el penal en el que será internado, informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.

Erick Moreno Hernández permanece recluido en un penal de Paraguay.

“Está previsto el traslado de ‘El Monstruo’ desde Paraguay al Perú. Será trasladado al Poder Judicial para que pase un control de identidad y luego es trasladado al INPE para que, a través de esta junta calificadora, se determine el penal al que iría alias ‘El Monstruo’”, indicó el integrante del Gabinete Ministerial.

Las medidas de seguridad durante el traslado de 'El Monstruo'

El comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola, indicó que el agregado policial en Paraguay, coronel PNP Luis Huamán Santa María, realiza las coordinaciones con las autoridades paraguayas para concretar la entrega de Erick Moreno Hernández.

Remarcó que se reforzará con agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) el resguardo policial durante la llegada y el traslado del delincuente, así como su permanencia en entidades públicas. También se hará una vigilancia aérea con drones.

Hasta el momento, la Policía peruana no ha establecido si ‘El Monstruo’ será transportado en un vehículo o en un helicóptero ante la sede del Poder Judicial. Dicho tema es manejado con reserva por la PNP.

¿En qué penal será recluido ‘El Monstruo’?

El tema de dónde será internado el cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ viene generando debate. El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, indicó que dicho delincuente debe ser enviado al penal de Challapalca por su “perfil criminal”.

El Comercio pudo conocer que cuando se concretó la captura de ‘El Monstruo’ en Paraguay, el INPE evaluaba, en ese momento, que dicho delincuente sea enviado a la Base Naval del Callao por su alta peligrosidad.

Erick Moreno Hernández tiene vigente una condena de 32 años de cárcel, por lo que, apenas llegue al Perú, será enviado a una cárcel, indicó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Además, recordó que ‘El Monstruo’ tiene dos procesos abiertos que se encuentran en la etapa de instrucción preparatoria por los delitos de extorsión y organización criminal, cuya máxima pena es de 35 años.

Sobre los celulares incautados por la Policía de Paraguay a ‘El Monstruo’, el fiscal remarcó que “lo normal es que nos remitan todos los elementos probatorios que ellos han recabado para poder llevar acá el proceso judicial como corresponde”. Precisó que el fiscal Elmer Chirre se encargará de efectuar dicha gestión.

¿’El Monstruo’ podrá ser condenado a cadena perpetua?

Erick Moreno Hernández es investigado actualmente en el Perú por los delitos de organización criminal, secuestro, extorsión y robo agravado. La Fiscalía había enviado a Paraguay tres solicitudes de extradición del delincuente desde junio del 2025. Ante ese escenario, cabe preguntarse si es probable que dicho delincuente sea condenado a cadena perpetua.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, indicó que Paraguay no contempla en su legislación la pena de cadena perpetua y que los hechos que se le imputan a ‘El Monstruo’ son anteriores a la modificatoria de las normas que endurecen las sanciones contra las extorsiones y el sicariato.

Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, tras su captura por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, el 24 de septiembre de 2025. (Foto: GEC)

“Estamos atados a los tratados. Entiendo que en el Paraguay no se contempla estas sanciones de cadena perpetua. Además, recordemos que los delitos que habría cometido alias ‘El Monstruo’ se enmarcan con anterioridad a la modificación a la norma. Eso es un tema que tendrán que revisar las autoridades judiciales”, indicó Martínez.

De similar opinión fue el abogado penalista James Rodríguez, quien remarcó que los actos delictivos atribuidos a ‘El Monstruo’ fueron cometidos, al parecer, antes de que se establezca la cadena perpetua para los casos de sicariato y extorsión.

“Este sujeto debería ser condenado a cadena perpetua, sin embargo, el actual Código Penal ha sido modificado para los delitos de extorsión y sicariato tengan penas de cadena perpetua y que se le pueda aplicar a este sujeto, pero lamentablemente existen dos problemas legales: la temporalidad, es decir si durante el momento en que cometió esos delitos de sicariato y extorsión ya estaba vigente o no la pena de cadena perpetua. Además, existe un tratado de extradición con Paraguay, cuya legislación no permite que se aplique esa condena de cadena perpetua”, afirmó James Rodríguez.

“Todo lo pactado debe cumplirse por el principio de reciprocidad. La justicia peruana no podrá imponer una sanción mayor a la que está estipulada en el país que concede la extradición. En este caso, Paraguay no contempla la pena de cadena perpetua”, agregó.

El abogado penalista indicó que el Gobierno debió impulsar la expulsión de ‘El Monstruo’ del Paraguay a fin de que se le aplique la máxima sanción y no tenga acceso a los beneficios de un proceso de extradición que establece el tratado bilateral entre ambos países.

Capturan a la pareja del cabecilla de la banda ‘Los Pulpos de la Cruz Blanca’

Un duro golpe a la estructura criminal de Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la banda ‘Los Pulpos de la Cruz Blanca’, dio la Policía con la captura de Keysi Salvatierra Vigo (29), conviviente de dicho delincuente. La detención ocurrió en La Paz, en Bolivia, el último lunes.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, explicó que la captura de la pareja de ‘Jhonsson Pulpo’ fue posible gracias a un seguimiento de varios meses, como parte del trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones de Chile, la Policía de Inteligencia de Bolivia y la Policía Nacional del Perú.

Keysi Salvatierra, conviviente del criminal Jhonsson Cruz, también integraba red criminal y tenía orden de captura por el delito de secuestro.

Detalló que se ubicó a Salvatierra Vigo tras detectarse la trazabilidad del dinero que era movido en países como el Perú, Chile y Bolivia, así como en la ciudad de Trujillo.

La mujer es requerida por la justicia peruana para que cumpla prisión preventiva porque estaría implicada en el secuestro del comerciante Alan Ríos Guevara, hijo de una exregidora del distrito de El Porvenir. También es investigada por, presuntamente, recibir el dinero producto de los secuestros.

No obstante, la Policía Nacional del Perú indicó que el operativo iba dirigido a capturar a Jhonsson Smit Cruz Torres, pero, según dijo, por “trámites burocráticos” se retrasó la diligencia, lo que le dio tiempo al sujeto de escapar.

“Lamentablemente, por los trámites burocráticos del allanamiento hubo demoras, lo que ha permitido que el objetivo entre en sospecha y se evada del lugar. La Policía del Perú venía haciendo las coordinaciones con la Policía de Bolivia y la PDI (Policía de investigaciones) de Chile. Parece que hay códigos de seguridad entre ellos (los delincuentes) y esto permitió que no se le ubique”, indicó el jefe de la Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta.

Fuentes policiales indicaron que ‘Jhonsson Pulpo’ se habría modificado los rasgos faciales para evitar ser identificado y usaría un falso documento de identidad boliviano a fin de desplazarse sin problemas por dicho país. La Policía de Chile ha participado en la investigación al mencionado delincuente debido a que habría extendido los tentáculos de su banda hasta el país sureño.

Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla sanguinario de 'Los Pulpos', fingió su propia muerte para burlar a la justicia. (Foto: Difusión)

Actualmente, el Ministerio del Interior ofrece 500 mil soles por información que ayude a la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres. El criminal tiene una condena de cadena perpetua por el delito de robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante, ocurrido en marzo del 2020, en Trujillo. También es acusado de los delitos de extorsión, homicidio y secuestro.

En busca de tratar de evadir a la justicia, ‘Jhonsson Pulpo’ trató de fingir su muerte, ya que registró un acta de defunción con su nombre en Reniec el 4 de agosto de 2020. La familia de dicho sujeto ha estado vinculada a la delincuencia, ya que su padre, Jhon Smith Cruz Arce, y su abuelo paterno, Teófilo Cruz Álvarez, alias ‘Fhater’, así como su hermano Jocksel Arturo Cruz Torres, registran prontuario criminal.