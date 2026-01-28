Carlos Gonzales
Los criminales peruanos más feroces contra las cuerdas: ‘El Monstruo’ extraditado de Paraguay y ‘Jhonsson Pulpo’ debilitado por la captura de su pareja
Las autoridades de Paraguay entregarán, el miércoles 28 de enero, al delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, a sus pares de Perú para que sea procesado por diversos delitos. El cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ se encuentra actualmente recluido en el penal Martín Mendoza, más conocido como penal de Emboscada, desde septiembre del 2025, tras ser capturado.

