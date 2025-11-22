Un masivo despliegue policial y fiscal se ejecutó esta madrugada en distintos puntos de Lima y Loreto contra los remanentes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, grupo liderado por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, actualmente recluido en Paraguay. El operativo, coordinado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, marcó un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado.

El general PNP Marco Conde Cuéllar, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó a RPP que fueron allanados 23 inmuebles y 14 celdas de diversos centros penitenciarios del país, como parte de un operativo simultáneo desarrollado en Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Callao y otras zonas de Lima; además de intervenciones en la región Loreto.

Catorce presuntos integrantes fueron detenidos preliminarmente por 15 días. (Foto: GEC)

Por su parte, el coronel PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la Diviac, precisó que las pesquisas revelaron que miembros de la red criminal seguían operando desde prisión, coordinando extorsiones y otros delitos desde sus celdas.

El Ministerio Público confirmó que 14 presuntos integrantes de la banda fueron intervenidos durante el operativo, entre ellos mandos altos y medios. Todos permanecerán detenidos por un periodo preliminar de 15 días.

Según las investigaciones, ‘Los Injertos del Cono Norte’ operan desde 2022 y estarían implicados en extorsión, secuestro y homicidio en Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

Catorce detenidos deja operativo contra banda de ‘El Monstruo’, que operaba desde penales y calles. (Foto: GEC)

Uno de los métodos más recurrentes era exigir cuotas iniciales de entre S/ 10 000 y S/ 80 000 a comercios formales. Asimismo, cobraban entre S/ 1 y S/ 5 diarios a mototaxis y combis por permitirles transitar sin represalias.

Otra modalidad detectada fue el uso de tarjetas de polladas o chuletadas para simular pagos y encubrir transacciones ilícitas, obligando a empresas de transporte a participar.

Detalles del operativo

Fuentes policiales indicaron que los allanamientos incluyeron 21 inmuebles en Lima —12 en Comas, dos en Villa El Salvador, dos en Puente Piedra, uno en Carabayllo y uno en el Callao— además de dos en Loreto, donde fue detenida una ciudadana venezolana señalada como miembro de la organización.

Las celdas allanadas corresponden a los penales de Santa Mónica, Lurigancho, Ancón, Cañete y Huaral, donde se incautó documentación y dispositivos que serán analizados para ampliar la investigación.

El megaoperativo representa un nuevo golpe a la estructura criminal que, pese a la detención de su cabecilla, continuaba extorsionando y sembrando terror en diversos distritos de Lima Norte.