La Policía Nacional desarticuló a la organización criminal conocida como ‘Los maleantes del Cono’, grupo acusado de estar detrás de delitos de extorsión y sicariato en distintos distritos de Lima Norte.

La captura se realizó en San Martín de Porres (SMP), tras un operativo que permitió intervenir a cinco presuntos integrantes de la banda.

Durante la intervención, los agentes decomisaron un arma de fuego, seis municiones, cinco artefactos explosivos, cartuchos de dinamita, quince metros de mecha lenta, una moto lineal y un teléfono celular. Todo este material estaría vinculado a actividades criminales en la zona.

Según detalló el coronel PNP Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, citado por RPP, los detenidos son tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos.

El oficial explicó que los sujetos utilizaban un hotel en SMP como centro de operaciones, al que acudían los fines de semana tras cometer sus ilícitos. Montufar agregó que la intervención fue posible gracias a las alertas de vecinos de la zona.

“Conocedores por la alerta que nos daban a conocer vecinos en San Martín de Porres, a unas cuantas cuadras de la avenida Perú. Nos alertaban que un grupo de criminales extranjeros los fines de semana abordaban o llegaban en vehículos, en motos lineales para introducirse en un hotel muy probablemente después de realizar sus actividades relacionadas a los actos contra el patrimonio y actos de sicariato”, señaló.

No se descarta que la organización también esté involucrada en actos de extorsión contra empresas de transporte, comerciantes y negocios locales.

Extorsión en Perú

Las cifras de extorsión en Perú señalan que: entre enero y junio del 2024, hubo 3.826 denuncias, mientras que este 2025 la cifra llegó a los 5.735. Este Aumento se refleja en un total de 29 distritos. Cada 45 minutos se ha registrado una denuncia en Lima Metropolitana por este delito.