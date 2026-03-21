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La policía intervino a unas 20 personas en El Agustino, incluyendo al presunto cabecilla de "Los Mexicanos". (TVPerú)
La policía intervino a unas 20 personas en El Agustino, incluyendo al presunto cabecilla de "Los Mexicanos". (TVPerú)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó esta madrugada en El Agustino a Jhonder José Tovar Rivas, alias ‘Jota’, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Mexicanos”.

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