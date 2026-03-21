La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó esta madrugada en El Agustino a Jhonder José Tovar Rivas, alias ‘Jota’, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Mexicanos”.

El operativo se realizó en la avenida Bosque Huanca en el marco de una intervención contra la criminalidad organizada. Tovar Rivas, de nacionalidad venezolana, fue trasladado a la sede de la Dirincri para las investigaciones correspondientes.

Esta banda delictiva conocida como “Los Mexicanos” se dedicaba principalmente a la extorsión de transportistas informales que cubren la ruta Ancón–Villa El Salvador. Según las investigaciones, los delincuentes exigían el pago de cupos semanales de 40 soles por cada unidad de transporte. Para recibir los depósitos ilícitos, el grupo utilizaba plataformas digitales de pago como Yape.

Los integrantes de la organización se infiltraban en grupos de WhatsApp de los conductores para amedrentarlos con videos violentos que mostraban armas y municiones.

Uno de los chats intervenidos fue el denominado ‘Administrativo V.I.P.’, desde donde se enviaban las amenazas directas. Los delincuentes utilizaban estas plataformas para coordinar los cobros y mantener el control sobre las víctimas.

Para aumentar la efectividad de sus amenazas, “Los Mexicanos” habrían obtenido acceso a fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Con esta información, la banda identificaba no solo a los choferes, sino también a sus familiares.

A la banda se le atribuye la responsabilidad del atentado contra buses de la empresa Simón Bolívar S.A. (Etsibosa). En uno de estos ataques, un conductor fue quemado vivo dentro de su unidad vehicular en El Agustino. Asimismo, las autoridades investigan la participación de los detenidos en otros casos de sicariato registrados en Lima y el Callao.

El megaoperativo también permitió la detención de más de 20 personas vinculadas a esta red y a la banda ‘El Hampa Nueva Generación’.