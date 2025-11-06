En pleno estado de emergencia, un feroz tiroteo ocurrió en el distrito de Los Olivos, cuando un agente de seguridad hirió a dos de cuatro delincuentes que intentaron robar a una pareja de jóvenes que estaba sentada en el parque Melitón Carvajal, en la cuadra 3 del jirón Huari.

Según Buenos Días Perú, el hombre que trabaja como vigilante particular se percató que los sujetos estaban cercando al hombre y la mujer para asaltarlos, sin dudarlo, sacó su arma y se enfrentó a balazos.

El estado de emergencia será por 30 días para combatir la criminalidad. Foto: GEC

El ruido y gritos del enfrentamiento despertó a los vecinos que de inmediato llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acudieron al lugar y detuvieron a dos de los facinerosos, pero los otros lograron escapar.

Los ladrones fueron llevados a la comisaría del sector donde rindiendo su manifestación ante las autoridades, mientras que los fugitivos siguen siendo buscados.

Robo con arma a madre e hija

Ayer, miércoles 5 de noviembre, cámaras de seguridad de la urbanización Covida, captaron cuando una madre de familia y su hija sufrieron un asalto con arma blanca. La madre le entrega todas las pertenencias y luego grita pidiendo ayuda. Este video causó alarma entre los vecinos que exigen mayor seguridad.

Para RPP, una de las personas que vive en los alrededores aseguró que no es la primera vez que son víctimas de la delincuencia. Reclama falta de patrullaje.

“Anoche han robado también a la vuelta, han acuchillado a una chica. Siempre pasa lo mismo. De vez en cuando hay patrullaje en la zona. No siempre. A las 3 a. m. o 4 a. m. están los fumones ahí. Una ya no tiene seguridad. Hace dos días, asaltaron también a las 5. 00 a. m.”, sostuvo.