Durante la noche del viernes 13 de noviembre, un hombre fue atropellado por un bus de transporte público que se dio a la fuga. El lamentable hecho tuvo lugar en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en el distrito de Los Olivos.

Testigos en la zona aseguran que la tragedia sucedió mientras dos vehículos competían por posicionarse en el concurrido paradero cerca del mercado Unicachi, en el sentido sur a norte de la vía, sin advertir la presencia del señalado como un vendedor ambulante de chocotejas.

Un hombre fue atropellado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en Los Olivos, durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto: César Grados / El Comercio)

Tras el impacto, lejos de socorrer a la víctima, el autor huyó del lugar y personas cercanas al hecho acudieron a auxiliar al embestido mientras esperaban el arribo de las autoridades.

Sin embargo, ya en escena, efectivos de la Policía Nacional y bomberos confirmaron su deceso, sin confirmar la identidad del fallecido.

Un hombre fue atropellado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en Los Olivos, durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto: César Grados / El Comercio)

Peritos acudieron poco después -durante la madrugada del sábado 14- para realizar las diligencias pertinentes, ante la mirada de transeúntes que vigilaban las consecuencias de lo ocurrido.

Más accidentes en la vía Panamericana

En la Panamericana Sur, un hombre chocó su auto con la parte trasera de un camión de carga pesada, a la altura del puente Atocongo, en el distrito de Surco. Pese a la gravedad del asunto y a los daños recibidos por la parte frontal de su vehículo, el conductor resultó ileso.

En declaraciones a RPP, el conductor del camión contó que circulaba a aproximadamente 70 kilómetros por hora cuando sintió el impacto. En un primer instante, cuenta que imaginó que uno de las llantas había reventado, por lo que atinó a revisar sus espejos retrovisores antes de orillarse.

Al percatarse de lo sucedido, su primera reacción fue descender del vehículo y auxiliar al conductor del auto incrustado, pero grande fue su sorpresa al notar que este se encontraba sin lesiones y escapando del transporte afectado por sus propios medios.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

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