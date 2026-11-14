Un hombre fue atropellado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en Los Olivos, durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto: César Grados / El Comercio)
Un hombre fue atropellado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en Los Olivos, durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto: César Grados / El Comercio)
Por Redacción EC

Durante la noche del viernes 13 de noviembre, un hombre fue atropellado por un bus de transporte público que se dio a la fuga. El lamentable hecho tuvo lugar en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en el distrito de Los Olivos.

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