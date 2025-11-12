Mujer de 72 años fue asesinada en su casa en Los Olivos. Foto: América Noticias
Mujer de 72 años fue asesinada en su casa en Los Olivos. Foto: América Noticias
Redacción EC
Redacción EC

Una mujer de 72 años identificada como Erlita Doraliza Cabanillas Vásquez, fue hallada ubicado en la en la cooperativa La Libertad, zona de Sol de Oro, distrito de . El arma homicida estaba junto al cuerpo que tendría al menos dos días en este estado y presentaba cortes en el cuello.

Fue su hermano, alertado por un amigo de Cabanillas Vásquez que, al no verla realizar sus quehaceres diarios por el vecindario, decidió llamar a las autoridades quienes entraron a la fuerza a su casa y se encontraron con la macabra escena.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

América Noticias indicó que la PNP halló el inmueble desordenado en lo que sería, al parecer, un robo.

Peritos de la Policía Nacional del Perú del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos cercaron la zona y levantaron el cuerpo para ser examinado.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC