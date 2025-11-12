Una mujer de 72 años identificada como Erlita Doraliza Cabanillas Vásquez, fue hallada asesinada dentro de su domicilio ubicado en la en la cooperativa La Libertad, zona de Sol de Oro, distrito de Los Olivos. El arma homicida estaba junto al cuerpo que tendría al menos dos días en este estado y presentaba cortes en el cuello.

Fue su hermano, alertado por un amigo de Cabanillas Vásquez que, al no verla realizar sus quehaceres diarios por el vecindario, decidió llamar a las autoridades quienes entraron a la fuerza a su casa y se encontraron con la macabra escena.

América Noticias indicó que la PNP halló el inmueble desordenado en lo que sería, al parecer, un robo.

Peritos de la Policía Nacional del Perú del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos cercaron la zona y levantaron el cuerpo para ser examinado.