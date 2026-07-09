La policía detuvo en Los Olivos a cinco mujeres integrantes de la banda criminal conocida como “Las sabrosas de la ruta”. La intervención policial se realizó en la avenida Angélica Gamarra, inmediatamente después de que las involucradas asaltaran y causaran lesiones graves en el rostro a un pasajero dentro de una unidad de transporte público.

Tras la captura, las mujeres fueron conducidas a la dependencia policial de Sol de Oro, donde los efectivos las reconocieron por su amplio prontuario en robos bajo la modalidad de carterismo en Lima Norte. Las investigaciones preliminares señalan que estas personas ya habían sido intervenidas previamente por delitos similares, registrándose su último arresto el 12 de mayo del presente año.

El suceso delictivo ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima abordó el vehículo y guardó su equipo móvil en el bolsillo derecho de su prenda de vestir. Según el testimonio del agraviado, una de las detenidas, identificada como Rosa Elena, aprovechó un descuido para sustraer el dispositivo de comunicación sin que el joven lo notara inicialmente.

Las cinco mujeres fueron detenidas tras robar y agredir a un joven en un transporte público. (Panamericana)

Una vez que el pasajero se percató de la falta de su pertenencia, decidió increpar a la sospechosa para exigir la devolución de su teléfono. No obstante, la mujer negó haber cometido el hurto y, en conjunto con las otras cuatro acompañantes, inició un ataque físico directo contra el joven, propinándole diversos arañazos y golpes que resultaron en la desfiguración de su rostro.

Intervención policial y situación de las detenidas

Ante el nivel de violencia mostrado por las atacantes, los demás pasajeros del bus salieron en defensa de la víctima para detener la agresión. En ese momento, un patrullero que recorría la zona fue alertado de la situación, lo que permitió que los oficiales de policía abordaran el transporte y lograran la captura de las cinco integrantes de la banda criminal.

Durante el registro policial, los efectivos encontraron el teléfono celular robado en poder de Rosa Elena, quien fue señalada como la principal responsable del hurto. Los agentes de la comisaría Sol de Oro informaron que la menor de las detenidas tiene 18 años y que el grupo cuenta con múltiples reportes de robo e incidencias delictivas recurrentes en diversas rutas de transporte público.

Las implicadas se encuentran actualmente sometidas a las diligencias y exámenes de ley correspondientes para establecer las responsabilidades penales del caso. Tanto el personal policial interviniente como el ciudadano agraviado han solicitado que el Ministerio Público evalúe la conducta reincidente de las detenidas y no se les otorgue la libertad para evitar nuevos ataques contra la ciudadanía.