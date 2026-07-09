Las cinco mujeres fueron detenidas tras robar y agredir a un joven en un transporte público. (Panamericana)
Las cinco mujeres fueron detenidas tras robar y agredir a un joven en un transporte público. (Panamericana)
Por Redacción EC

La policía detuvo en Los Olivos a cinco mujeres integrantes de la banda criminal conocida como “Las sabrosas de la ruta”. La intervención policial se realizó en la avenida Angélica Gamarra, inmediatamente después de que las involucradas asaltaran y causaran lesiones graves en el rostro a un pasajero dentro de una unidad de transporte público.

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