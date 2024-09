Nadie está a salvo de la delincuencia, ni los propios policías. Criminales en moto lineal asesinaron a sangre fría a un oficial durante un asalto en Los Olivos. Los hampones querían apoderarse del dinero que el trabajador minutos antes había retirado de una agencia bancaria, pero no lo encontraron, motivo por el que se ensañaron contra su víctima.

El hombre estaba junto a su esposa y un compañero al interior de su auto. Los tres se encontraban solo a media cuadra de su casa cuando los peligrosos hampones los interceptaron y amenazaron. Su objetivo era claro: sabían del monto que el uniformado había sacado del banco y lo querían a como dé lugar .

No obstante, los criminales se llevaron una gran sorpresa al no hallar los billetes , y es que la familia volvió a depositar el dinero a otra cuenta, por lo que no tenían nada en sus bolsillos.

Ante esto, los hampones abrieron fuego y le dispararon en la cabeza al brigadier Cipriano González Huamán , quien falleció en el acto. Se supo que la víctima contaba con más de 30 años de servicio.

Los hechos se reportaron la noche del viernes 6 de septiembre en el asentamiento humano Los Olivos de Pro. La seguidilla de disparos alertó a los vecinos, quienes salieron despavoridos de sus viviendas para ver qué pasaba.

Policía retiró dinero de banco y fue asesinado en asalto

“Nosotros ya habíamos depositado el dinero, de nosotros no se llevaron ni un sol porque ya habíamos depositado el dinero y no entiendo cómo sabían que nosotros retiramos el dinero”, comentó al borde del llanto la esposa de la víctima.