Un cambista, identificado como Gabriel Sosa, sufrió el robo de 50 mil soles por parte de delincuentes que lo interceptaron a plena luz del día en el cruce del jirón Las Rosas y la calle San Juan en el distrito de Los Olivos.

El asalto ocurrió cuando este hombre, quien iba a bordo de una moto lineal en compañía de su esposa, fue reducidos por varios sujetos armados, quienes lo despojaron de su morral con la cantidad de dinero mencionada.

“Un carro Yaris color negro me intercepta con cuatro ocupantes abajo, y una moto con dos. Me emboscan, me tumban la moto y me agarran con sus pistolas y me sustraen el morral con 50 mil soles”, dijo la víctima.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Este cambista contó, en declaraciones a América Noticias, que días atrás le robaron su auto, por el que pedían una fuerte cantidad de dinero y cree que este asalto tiene relación con el hurto de su vehículo.

“Justamente hace una semana me han estado llamando pidiéndome 10 mil soles por mi vehículo. Y de eso, justamente hemos estado hablando con los delincuentes y es por eso que he sacado la plata”, narró el cambista.

“Me quedé sin nada, porque ahora se llevaron la plata del trance y de mi centro de trabajo”, agregó.

Además, en enero del año pasado también le robaron 80 mil soles, y su denuncia fue archivado.