En un operativo realizado en el distrito de Los Olivos, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en trabajo conjunto con el Ministerio Público detuvieron a 14 personas la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’, dedicados a extorsionar a empresas de transporte de Lima.

Durante la intervención, fue identificado el cabecilla que responde al nombre Yufire Oré, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Aucallama.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El fiscal Álvaro Rodas sostuvo a Buenos Días Perú que Oré fue capturado meses atrás, sin embargo, su familia continuó su actividad delictiva exigiendo dinero a los choferes y cobradores o de lo contrario atentarían contra sus vidas. Precisó que el delincuente enviaba mensaje vía WhatsApp, mostrándoles armas de fuego y mensajes amenazadores.

Dentro del inmueble se constató que la madre de uno de los criminales era la encargada de recibir el dinero proveniente de las extorsiones y luego lo llevaba a los líderes.