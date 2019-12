Un profesor fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una alumna de la institución educativa Niels Bohr, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo a la hermana de la víctima, el docente con engaños llevó a la adolescente a su vivienda en Los Olivos cuando este tenía que trasladarla a un concurso de Matemáticas.

Se trata del David Hugo Aroñi Carbajal (31), quién citó a la estudiante la mañana del último sábado. El sujeto fue intervenido por agentes de la comisaría de Sol de Oro, luego que el médico legista determinó que la menor sí fue ultrajada, según el matinal. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

“[Le decía] que eres buena alumna, que tienes que venir a practicar en las tardes. Que, si tus padres no pueden pagarte, yo te voy a pagar el concurso. Manipulándola […] Ella asustada me dice que fue el profesor del colegio, que no la llevó al colegio [donde iba a concursar] sino a su casa”, dijo la familiar de la agraviada, quien prefirió el anonimato.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ofrece asesoría psicológica y legal a la familia. En tanto, mediante un comunicado, el colegio detalló que se procedió con el despido de David Aroñi Carbajal y será denunciado penalmente ante las autoridades competentes.

“Nos comprometemos a brindar a nuestra alumna todo el apoyo necesario para su bienestar y la tranquilidad de su familia. Apoyaremos en todo lo necesario las investigaciones de las autoridades”, se lee en el pronunciamiento de la dirección.

Asimismo, el plantel afirma que se revisará la normativa interna y procesos para hacerlos más “rigurosos” a fin de que los alumnos puedan realizar sus actividades educativas y extracurriculares con total seguridad.

“Nuestra institución educativa, conforme a los valores que promueve y alienta, rechaza y condena cualquier accionar que dañe o perjudique a lo más importante que tenemos nuestro niñas y niñas”, finaliza.

