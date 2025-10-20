Los atentados extorsivos en Lima norte no se detienen. Esta vez, una empresa de turismo fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores que exigían el cobro de cupos.El hecho ocurrió el último fin de semana en la avenida Tomás Valle, en Los Olivos, y generó pánico entre vecinos y comerciantes del sector.
La empresa afectada, Huayllay, que también cuenta con una sede en Carabayllo, fue blanco de más de cinco disparos dirigidos contra la fachada de su local. Según las cámaras de seguridad, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego a plena luz del día antes de huir con rumbo desconocido.
Un automóvil estacionado frente al local también resultó impactado por las balas. Los residentes alertaron de inmediato a las autoridades tras escuchar las detonaciones.
De acuerdo con los testimonios de los vecinos, no es la primera vez que la empresa sufre un ataque de este tipo. El 24 de setiembre, sujetos armados habrían perpetrado un hecho similar para exigir el pago de un cupo. Incluso, hace cuatro meses, la compañía fue víctima de otro atentado con las mismas características.
Los comerciantes de la zona expresaron su preocupación por el aumento de casos de extorsión y pidieron a la Policía Nacional del Perú y al Serenazgo distrital intensificar el patrullaje, especialmente durante las noches.
La PNP ha iniciado las investigaciones para determinar si los responsables pertenecen a alguna de las bandas criminales que operan en Lima norte, donde los ataques extorsivos se han vuelto cada vez más frecuentes.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
