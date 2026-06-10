Resumen

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Efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona, neutralizaron la amenaza y realizaron una detonación controlada, según los protocolos de seguridad vigente. Foto: captura RPP/composición GEC
Efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona, neutralizaron la amenaza y realizaron una detonación controlada, según los protocolos de seguridad vigente. Foto: captura RPP/composición GEC
Por Redacción EC

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron una granada de guerra al interior de la agencia de transportes interprovincial Vía Buss, ubicada en la cuadra 38 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos. El ataque se perpetró a plena luz del día, la tarde de este miércoles 10 de junio, cuando varios pasajeros se encontraban dentro del establecimiento esperando abordar sus buses.

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