Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron una granada de guerra al interior de la agencia de transportes interprovincial Vía Buss, ubicada en la cuadra 38 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos. El ataque se perpetró a plena luz del día, la tarde de este miércoles 10 de junio, cuando varios pasajeros se encontraban dentro del establecimiento esperando abordar sus buses.

La Policía Nacional no descarta que este caso forme parte de una misma campaña de extorsión que afecta al transporte interprovincial hacia el norte chico. Foto: Vía Buss

Al notar que el artefacto no tenía puesto el anillo de seguridad, los pasajeros y vecinos de las viviendas colindantes procedieron a evacuar inmediatamente y ponerse a buen resguardo. Minutos después, los extorsionadores se comunicaron directamente con el administrador de la empresa de transporte para enviarle una grabación en la que mostraban el anillo extraído.

Efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona, neutralizaron la amenaza y realizaron una detonación controlada, según los protocolos de seguridad vigente. Posteriormente, durante la inspección técnica, el equipo constató que el armamento había sido alterado visualmente por las organizaciones criminales.

El coronel Wellington Gómez Medina, jefe de la UDEX, detalló para RPP las especificaciones del artefacto incautado: “Esta granada defensiva que es de origen yugoslavo ha sido repintada. Su color original es negro, pero para hacerla pasar como distracción, la han pintado de color celeste; para que en los controles no sea detectada. Acá está la metralla, las vías, son 3000 vías. Si hubiese tenido una verdadera masa explosiva, esa masa hubiese sido letal para gran parte de los usuarios que estaban en ese momento en la agencia”.

Investigan posible conexión con la ola de ataques a Z Buss

Dentro de las líneas de investigación, la Policía Nacional no descarta que este caso forme parte de una misma campaña de extorsión que afecta al transporte interprovincial hacia el norte chico.

La empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transportes. Foto: captura Exitosa

Según esta hipótesis, este atentado podría estar relacionado con los tres ataques consecutivos contra la empresa de transportes Z Buss, cuya sede se encuentra a escasos metros del local de Vía Buss. El explosivo empleado contra ambas compañías comparten las mismas características estructurales y la procedencia extranjera.