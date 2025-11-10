Un hecho de extrema violencia conmocionó al distrito de Los Olivos. Un joven militar de 21 años, identificado como Giovanni Samán, fue asesinado a golpes y pedradas por falsos barristas, quienes incluso transmitieron el brutal ataque en vivo a través de redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, Giovanni caminaba por la zona cuando tropezó accidentalmente, lo que provocó que los agresores lo interceptaran y atacaran salvajemente sin motivo alguno. La víctima no pertenecía a ningún grupo de hinchada ni tenía antecedentes de conflictos con barristas.

Falsos barristas matan a militar en Los Olivos y transmiten el hecho en vivo. (Foto: YT/BDP)

Su madre relató entre lágrimas que su hijo tenía grandes sueños en la carrera militar y que su muerte truncó todas sus aspiraciones.

“ Estas personas me lo asesinaron cruelmente en un ataque de barristas, mi hijo no ha pertenecido a ningún equipo, solo se dedicaba a sus estudios y quería ser un joven positivo para el futuro”, expresó a Buenos Días Perú.

La familia de Giovanni exige justicia y clama por sanciones más drásticas contra los responsables. Su madre pidió directamente al presidente José Jerí, al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, y a las autoridades del Ministerio del Interior que no abandonen el caso.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a dos presuntos implicados, de 13 y 17 años, quienes fueron encontrados con armas blancas. Sin embargo, el caso continúa en investigación, pues los familiares denuncian que la comisaría aún no les ha mostrado las grabaciones de las cámaras de seguridad ni aceptado formalmente su denuncia.

Los restos del joven militar son velados por su madre y hermana, quienes mantienen firme su pedido de justicia: que la muerte de Giovanni Samán no quede impune.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.