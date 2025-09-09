Un mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central, cerca del puente peatonal Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, el transportista se encontraba en un paradero de mototaxis cuando, repentinamente, un sujeto desconocido apareció y abrió fuego en su contra.

“ Bastante, fuerte, como siete balas (se escucharon), hasta más habrá sido. Es un paradero de mototaxi”, relató una mujer que presenció el ataque.

Mototaxista queda gravemente herido tras ataque a balazos en Los Olivos. (Foto: GEC)

El atentado se produjo a plena luz del día y en presencia de pasajeros, comerciantes y transeúntes, quienes huyeron despavoridos para protegerse de las balas.

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller llegaron al lugar y acordonaron la zona para dar inicio a las diligencias de ley.

Mototaxista es baleado frente a transeúntes en Los Olivos. (Foto: GEC)

Fuentes policiales identificaron al herido como Juan Pablo Nieto Hilario (35), quien fue trasladado de emergencia a una clínica, donde su estado es de pronóstico reservado. Se supo que la víctima trabajaba en la empresa de mototaxis Confraternidad.

Las investigaciones preliminares buscan determinar si el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión contra los transportistas que operan en la zona.

