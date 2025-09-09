Un mototaxista se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central, cerca del puente peatonal Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.
De acuerdo con testigos consultados por RPP, el transportista se encontraba en un paradero de mototaxis cuando, repentinamente, un sujeto desconocido apareció y abrió fuego en su contra.
“Bastante, fuerte, como siete balas (se escucharon), hasta más habrá sido. Es un paradero de mototaxi”, relató una mujer que presenció el ataque.
El atentado se produjo a plena luz del día y en presencia de pasajeros, comerciantes y transeúntes, quienes huyeron despavoridos para protegerse de las balas.
Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller llegaron al lugar y acordonaron la zona para dar inicio a las diligencias de ley.
Fuentes policiales identificaron al herido como Juan Pablo Nieto Hilario (35), quien fue trasladado de emergencia a una clínica, donde su estado es de pronóstico reservado. Se supo que la víctima trabajaba en la empresa de mototaxis Confraternidad.
Las investigaciones preliminares buscan determinar si el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión contra los transportistas que operan en la zona.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
