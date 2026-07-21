Una pasajera resultó herida de bala luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra una cúster de transporte público en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en el distrito de Los Olivos.
Una pasajera resultó herida de bala luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra una cúster de transporte público en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en el distrito de Los Olivos.
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El ataque se produjo cuando los ocupantes de la motocicleta abrieron fuego contra el parabrisas de la unidad, por causas que son materia de investigación.
Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia.
La pasajera herida fue auxiliada por los agentes policiales y trasladada de inmediato a una clínica cercana para recibir atención médica.
🚨 #LOÚLTIMO | Una cúster acaba de ser b4leada en el cruce de Universitaria con Izaguirre, cerca a la Muni de Los Olivos. Hay una persona herida. https://t.co/jLtC7ONxdk pic.twitter.com/uCt19AJj45— Roger García (@Aderly) July 21, 2026
La Policía Nacional realizó las primeras diligencias en la zona con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
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¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
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