Dos sujetos disparan contra cúster de transporte público en Los Olivos y hieren a una mujer. (Foto: X / @Aderly)
Dos sujetos disparan contra cúster de transporte público en Los Olivos y hieren a una mujer. (Foto: X / @Aderly)
Por Redacción EC

Una pasajera resultó herida de bala luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra una cúster de transporte público en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en el distrito de Los Olivos.

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