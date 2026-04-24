Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Caen “Los Chukis del Norte”: exigían S/ 8 mil como “vacuna” a comerciantes. (Foto: Captura/América Noticias)
Caen “Los Chukis del Norte”: exigían S/ 8 mil como “vacuna” a comerciantes. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta organización criminal “Los Chukis del Norte”, dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes en diversos sectores de Lima Norte, tras la captura de cinco de sus integrantes en operativos simultáneos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.