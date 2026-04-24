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La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta organización criminal “Los Chukis del Norte”, dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes en diversos sectores de Lima Norte, tras la captura de cinco de sus integrantes en operativos simultáneos.
La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta organización criminal “Los Chukis del Norte”, dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes en diversos sectores de Lima Norte, tras la captura de cinco de sus integrantes en operativos simultáneos.
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Entre los detenidos figuran el presunto cabecilla, Cristian Andía Muñoz, de 45 años, y su hijo Jean Pierre Andía Colán, de 20, quienes, según las investigaciones, lideraban las acciones de cobro de dinero a sus víctimas bajo amenazas.
El coronel Holger Obando, jefe de la División de Extorsiones, informó que la organización exigía pagos iniciales de hasta S/ 8 mil, monto al que denominaban “vacuna”, a cambio de no atentar contra la vida e integridad de los comerciantes y sus familias.
De acuerdo con la Policía, los delincuentes realizaban labores de marcaje y reglaje, vigilando constantemente a sus víctimas y enviando mensajes extorsivos a través de WhatsApp, donde incluían amenazas directas y fotografías de los locales y viviendas.
Las detenciones se ejecutaron en dos inmuebles del distrito de Los Olivos y una vivienda en San Martín de Porres. Durante los allanamientos, los agentes incautaron 13 teléfonos celulares con contenido incriminatorio, seis tarjetas bancarias, municiones de armas de fuego y envoltorios de marihuana.
Las investigaciones determinaron que la banda utilizaba billeteras digitales y transferencias bancarias para recibir el dinero ilícito, empleando el reenvío de vouchers como mecanismo para dificultar el rastreo de los pagos.
Junto a los principales implicados, también fueron capturados Luis Alberto Sotelo, Diego Villalba Carpio y Arali Sonapo Trevejo, quienes formarían parte de la red delictiva.
La Policía informó que Cristian Andía Muñoz cuenta con antecedentes penales y cumplió una condena por tráfico ilícito de drogas en el penal de Ica, antes de liderar esta presunta organización criminal.
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Los cinco detenidos serán denunciados por los presuntos delitos de extorsión agravada y banda criminal. La intervención policial fue posible gracias a la denuncia de una víctima, que permitió a las autoridades identificar y seguir a los integrantes del grupo.
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