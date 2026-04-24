La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta organización criminal “Los Chukis del Norte”, dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes en diversos sectores de Lima Norte, tras la captura de cinco de sus integrantes en operativos simultáneos.

Entre los detenidos figuran el presunto cabecilla, Cristian Andía Muñoz, de 45 años, y su hijo Jean Pierre Andía Colán, de 20, quienes, según las investigaciones, lideraban las acciones de cobro de dinero a sus víctimas bajo amenazas.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Extorsiones, informó que la organización exigía pagos iniciales de hasta S/ 8 mil, monto al que denominaban “vacuna”, a cambio de no atentar contra la vida e integridad de los comerciantes y sus familias.

De acuerdo con la Policía, los delincuentes realizaban labores de marcaje y reglaje, vigilando constantemente a sus víctimas y enviando mensajes extorsivos a través de WhatsApp, donde incluían amenazas directas y fotografías de los locales y viviendas.

Las detenciones se ejecutaron en dos inmuebles del distrito de Los Olivos y una vivienda en San Martín de Porres. Durante los allanamientos, los agentes incautaron 13 teléfonos celulares con contenido incriminatorio, seis tarjetas bancarias, municiones de armas de fuego y envoltorios de marihuana.

Las investigaciones determinaron que la banda utilizaba billeteras digitales y transferencias bancarias para recibir el dinero ilícito, empleando el reenvío de vouchers como mecanismo para dificultar el rastreo de los pagos.

Junto a los principales implicados, también fueron capturados Luis Alberto Sotelo, Diego Villalba Carpio y Arali Sonapo Trevejo, quienes formarían parte de la red delictiva.

Capturan a presunta red de extorsionadores que operaba con billeteras digitales en Lima Norte. (Foto: Captura/América Noticias)

La Policía informó que Cristian Andía Muñoz cuenta con antecedentes penales y cumplió una condena por tráfico ilícito de drogas en el penal de Ica, antes de liderar esta presunta organización criminal.

Los cinco detenidos serán denunciados por los presuntos delitos de extorsión agravada y banda criminal. La intervención policial fue posible gracias a la denuncia de una víctima, que permitió a las autoridades identificar y seguir a los integrantes del grupo.

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