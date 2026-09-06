Docente universitario es llevado a la comisaría tras denuncia por presunto delito contra la libertad sexual. (Foto: Captura de YT / Panamericana)
Docente universitario es llevado a la comisaría tras denuncia por presunto delito contra la libertad sexual. (Foto: Captura de YT / Panamericana)
Por Redacción EC

Un profesor de una reconocida universidad de Los Olivos fue detenido luego de que una estudiante lo denunciara por presuntos tocamientos indebidos, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades.

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