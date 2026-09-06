Un profesor de una reconocida universidad de Los Olivos fue detenido luego de que una estudiante lo denunciara por presuntos tocamientos indebidos, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, un familiar de la joven presentó la denuncia y acudió junto con agentes de la Policía Nacional hasta el centro universitario. Luego de dialogar con el personal de seguridad, los efectivos ingresaron al recinto y ubicaron al docente, quien fue trasladado a una patrulla.

El profesor, la estudiante y personal de seguridad fueron conducidos posteriormente a la comisaría de Pro, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las actuaciones, la estudiante y el docente pasaron por medicina legal. Asimismo, personal del Ministerio de la Mujer acudió a la dependencia policial para conocer los detalles del caso y participar en las diligencias.

La denuncia fue presentada por el presunto delito contra la libertad sexual. Sin embargo, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados dentro del centro universitario.

TE PUEDE INTERESAR: Papa León XIV: Vaticano anunciará itinerario de su visita al Perú desde el 15 de setiembre

Líneas de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.

Llama gratis a la línea 100 .

. Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.

Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).

Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.

VIDEO RECOMENDADO