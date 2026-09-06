Un profesor de una reconocida universidad de Los Olivos fue detenido luego de que una estudiante lo denunciara por presuntos tocamientos indebidos, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades.
Un profesor de una reconocida universidad de Los Olivos fue detenido luego de que una estudiante lo denunciara por presuntos tocamientos indebidos, en un caso que permanece bajo investigación de las autoridades.
De acuerdo con información preliminar, un familiar de la joven presentó la denuncia y acudió junto con agentes de la Policía Nacional hasta el centro universitario. Luego de dialogar con el personal de seguridad, los efectivos ingresaron al recinto y ubicaron al docente, quien fue trasladado a una patrulla.
El profesor, la estudiante y personal de seguridad fueron conducidos posteriormente a la comisaría de Pro, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Como parte de las actuaciones, la estudiante y el docente pasaron por medicina legal. Asimismo, personal del Ministerio de la Mujer acudió a la dependencia policial para conocer los detalles del caso y participar en las diligencias.
La denuncia fue presentada por el presunto delito contra la libertad sexual. Sin embargo, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados dentro del centro universitario.
Líneas de ayuda
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.
- Llama gratis a la línea 100.
- Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.
- Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).
- Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.
VIDEO RECOMENDADO
- Ricardo Vásquez ante la Fiscalía: el posible futuro legal del candidato de Somos Perú acusado de estar con una menor de edad
- Gobierno declara en emergencia cinco penales por 60 días para reforzar la seguridad en sus exteriores
- Víctor Revoredo cuestiona versiones sobre deceso de suboficial ocurrido tras crimen en Trujillo
- Fiscalía abre investigación por agresión contra Julio César Uribe en exteriores del estadio Alberto Gallardo
- Fenómeno El Niño: 9 de los 18 distritos limeños más vulnerables están retrasados en el gasto para desastres
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.