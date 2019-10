Delincuentes robaron más de S/30 mil en objetos y mercadería de la galería Santa Luisa ubicada en la Av. Alfredo Mendiola 6787, en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió el último martes en la madrugada.

Los agraviados contaron a América Noticias que los hampones habrían ingresado al local por la ventana del segundo piso. Los delincuentes se llevaron entre máquinas de diseño, computadoras e incluso objetos de cocina del restaurante que funciona en el segundo nivel.

“Tenía una máquina valorizada en S/7,000, otra en S/11,000 y las computadoras entre S/1,500 y s/2,000. También se han llevado S/7,000 soles en efectivo”, contó una de las agraviadas.

Otro comerciante detalló que los delincuentes se llevaron dos máquinas de diseño valorizadas entre S/2,000 y S/2,500 cada una. "La otras eran normales y estaban valorizadas en S/1,000 aproximadamente”, agregó.

De acuerdo a una de las afectadas, los malhechores habrían ingresado a la galería al promediar la 1:00 a.m. y realizaron dos viajes para llevarse los objetos de valor. “A las 3: a.m. han salido en un station blanco y a las 4:00 a.m. han hecho el segundo viaje. Han sido como 6 o 7 personas las que han perpetrado este robo por que han asaltado a todos los locales”, aseveró.

Por su parte, Erizon Cocha, dueño del restaurante, precisó que los hampones se llevaron microondas, balones de gas y una resfresquera de dos tanques que tenía en su negocio. "También se han llevado un televisor de 55 pulgadas”, indicó.

El matinal informó que la denuncia fue puesta en la Comisaría de Pro. Peritos llegaron hasta la galería Santa Luisa para las diligencias correspondientes.