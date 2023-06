Vecinos del asentamiento humano El Amauta, en Los Olivos, denunciaron que tres sujetos desataron una balacera tras ser impedidos de tomar en plena vía pública. El hecho se produjo en presencia de menores y dejó a una persona herida.

“Ellos (los tres detenidos) habían disparado al aire. Entonces por el megáfono del serenazgo les dijeron que no hagan disturbios, luego vino un patrullero les dijeron que no hagan problemas. Ellos se fueron y luego regresaron y tiran el balazo de nuevo. Un vecino se acercó y les dijo que no hicieran eso porque había niños que estaban jugando y ahí es donde ellos se desesperaron más y comenzaron a disparar de la nada a quema ropa. Ahí es donde a mi esposo le cae una bala”, dijo Ruth, esposa de la víctima, a ‘América Noticias’.

Los residentes y testigos de lo ocurrido indicaron que estos cuatro hombres serían suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, aseguran que no es la primera vez que realizan este tipo de disturbios.

En cuanto al agraviado identificado como Víctor Villena Huamán de 32 años, a quien le cayó un balazo en el pie, fue trasladado al hospital Cayetano Heredia a la espera de ser operado. Según su esposa, él recién llegaba al lugar de los hechos.

Los sujetos, que por el momento no han sido identificados, se encuentran detenidos en la Depincri de Los Olivos y se les realizará los exámenes médicos de ley.