Un taxista sufrió el robo de su vehículo la tarde del jueves tras realizar una carrera a un falso pasajero hasta Los Olivos. El auto había sido comprado hace quince días con un préstamo de S/ 26.000.

De acuerdo con América Noticias, el delincuente abordó el taxi en el asentamiento humano Armando Villanueva, y le pidió detenerse hasta en tres tiendas para cambiar un billete a fin de poder pagarle el servicio.

“Este carro lo he comprado hace unos quince días. Se baja y empieza a ir a la primera tienda para obtener sencillo, y luego me dice: ‘vamos a la segunda [tienda]’ y tampoco le quisieron dar sencillo. Entonces me dice ‘me voy a la última [tienda]’”, detalló al matinal el taxista, quien prefirió el anonimato.

Sin embargo, cámaras de seguridad registraron cuando el ladrón en la tercera tienda habla por celular y en la escena aparece un hombre encapuchado que se va acercando al vehículo del taxista en espera de alguna señal.

Después, el falso pasajero le pidió al taxista ir a otro negocio más, y cuando lo deja solo es el otro sujeto encapuchado se acerca al conductor y lo encañona. Los malhechores cogotearon y golpearon a la víctima con la cacha de la pistola y se llevaron su auto.

“El sujeto se acerca con la pistola y me dijo que ‘ya perdí’. Me cogoteó y me pasó para el asiento de atrás. También me golpearon dos veces con la cacha de la pistola”, agregó el taxista agraviado.

“Saqué un crédito de 26 mil soles y la verdad no sé qué voy a hacer. Casi todo ese dinero se fue en ese carro. El banco no va a esperar, y no va a entender”, contó el taxista.

La víctima puso la denuncia en la comisaría de Laura Caller, en Los Olivos, pero será la Diprove Norte la que ya investiga el caso.