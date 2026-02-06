La mujer detrás del brazo económico de ‘Los Pulpos’ rompe su silencio ante la Policía

Unidad de Investigación

Tras su detención y expulsión de Bolivia el pasado 27 de enero, Keysi Salvatierra rompió su silencio ante los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo.

Durante el interrogatorio aseguró desconocer el paradero de ‘Jhonsson Pulpo’. Dijo que colaboraría con la justicia, pero en presencia de un representante del Ministerio Público. “Yo puedo colaborar, todo lo que ustedes quieran por intermedio de la fiscal y mi abogado. Podemos conversarlo para tener un beneficio”.

Mantenía una actitud fría e imperturbable, a pesar de estar sentada y enmarrocada con las manos hacia atrás. Al ser preguntada si iba colaborar para complacer su pedido con la presencia de una fiscal dijo “Como voy a hacerle perder el tiempo, yo sé bien dónde estoy parada”. Resaltó además que su abogado defensor fue contratado por ella y no por otra persona.

La policía de Divincri Trujillo en coordinación con la PDI chilena ya tenían bien ubicada a Keysi y sabían que la información de su teléfono celular era vital para dar con ‘Jhonsson Pulpo’ y otros integrantes claves de esta organización criminal.

Por ello, el día de su detención intentó desaparecer el móvil, pero fue recuperado. La policía encontró un mensaje que le fue enviado y que ya lo tendrían descifrado: “De parte del 16 de agosto: del collar de la pita roja que agarra a la santa”, a lo que ella respondió vagamente de que es posible que el cabecilla de ‘Los Pulpos’ le haya hecho saber que él está presente.

Asimismo, negó los cargos sobre su participación en el secuestro de un empresario trujillano por el que tenía una orden de captura y le atribuyó la autoría del delito una mujer con el alias de ‘Katita’ o ‘Mikita’. De igual manera, intentó negar que sus ingresos provenían de la organización criminal aduciendo que se dedicaba a los bienes raíces.

Su rostro cambió cuando le mencionaron a Kathy Cruz, tía de Jhonsson con quien tendría una enemistad de varios años. Luego de lanzar una sonrisas al mirar la foto de ‘Jhonsson’ dijo que sería feliz si fuera capturado. “Si él ha perdido yo me alegro, de verdad”.

Nuevas amenazas contra la PNP

El General Víctor Revoredo Farfán, señaló que ha recibido nuevas amenazas para atentar contra su vida por parte del cabecilla de ‘Los Pulpos’ a raíz de la captura de Keysi Salvatierra. “No nos vamos a detener, este irrecuperable y toda su organización van a caer” señaló el jefe de la Dirincri.

Según reportes de inteligencia, este amedrentamiento incluiría un posible plan de atentado contra la sede de la Dirincri orquestado desde el penal El Milagro, en Trujillo.

“El objetivo principal era capturar a Keysi Salvatierra y desestabilizar su brazo económico. Así debilitamos al cabecilla y poco a poco a toda ésta organización criminal” finalizó el general Revoredo.